Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца

Накануне, 6 июня, бывшего министра труда и социального развития Омской области отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы, сообщает издание «Коммерческие вести». Напомним, о задержании экс-чиновника стало известно вчера, Куприянова этапировали в столицу сотрудники правоохранительных органов.