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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

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Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца

7 июня 2024, 07:09
Фото: 1MI
Иллюстрация
Меру пресечения для Владимира Куприянова избрал Басманный суд Москвы.

Накануне, 6 июня, бывшего министра труда и социального развития Омской области отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы, сообщает издание «Коммерческие вести». Напомним, о задержании экс-чиновника стало известно вчера, Куприянова этапировали в столицу сотрудники правоохранительных органов.

Также были задержаны депутат Заксобрания и предприниматель Дмитрий Павлов, вице-спикер Горсовета Дмитрий Сахань и бизнесмен Вячеслав Авдошин. Уголовное дело последнего не связано с делом Куприянова.

В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
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#Евгений Игишев#Происшествия#Бизнесмен#Омск#Задержание#Москва#Уголовное дело#Министр труда#Предприниматель#СИЗО#Коммерческие вести
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