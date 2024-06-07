Бывшего министра труда Омской области отправили под стражу на два месяца

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Накануне, 6 июня, бывшего министра труда и социального развития Омской области отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы, сообщает издание «Коммерческие вести». Напомним, о задержании экс-чиновника стало известно вчера, Куприянова этапировали в столицу сотрудники правоохранительных органов.
Также были задержаны депутат Заксобрания и предприниматель Дмитрий Павлов, вице-спикер Горсовета Дмитрий Сахань и бизнесмен Вячеслав Авдошин. Уголовное дело последнего не связано с делом Куприянова.