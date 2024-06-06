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Вице-губернатор Югры Ислаев проинспектировал больничный комплекс в Нижневартовске

Вице-губернатор Югры Ислаев проинспектировал больничный комплекс в Нижневартовске

6 июня 2024, 15:27
Фото: Юрий Андреев
Вице-губернатор Югры Азат Ислаев по поручению врио губернатора региона Руслана Кухарука провел инспекцию окружной больницы в Нижневартовске. По его данным, последние блоки больничного комплекса «А» и «Б» будут готовы к сдаче этим летом.

Вместе с Азатом Ислаевым в Нижневартовск приехала вице-губернатор Ольга Литова. Также в инспекции участвовали глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко и депутат Думы Югры, представитель ОНФ Владимир Зиновьев, сообщает muksun.fm.

Экскурсию по блоку «А» провел главврач медучреждения Алексей Сатинов. Он показал готовые операционные, в которых уже установили современное оборудование, палаты отделения реабилитации, актовый зал для научных конференций и другие помещения.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы на объекте практически завершены. Специалисты сейчас работают с исполнительной документацией.

По словам Ислаева, в течение следующих полутора месяцев строительные работы будут завершены. Сейчас, говорит он, необходимо устранить замечания службы жилищно-строительного надзора и привести документацию в соответствие с проектными решениями. Вице-губернатор Югры отметил, что это более 190 томов документов.

«Дальше уже приступают медики к процессу лицензирования, а также ответственные службы по регистрации прав собственности на вновь созданные корпуса», — сообщил Азат Ислаев.

Владимир Зиновьев подтвердил строительную готовность объекта и заявил, что не сомневался, что команда Азата Ислаева завершит проект. При этом он отметил, что, если бы процесс строительства был более открытым, вопросов у жителей было бы меньше.

Ранее на совещании с Владимиром Путиным министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что больница в Нижневартовске, сроки ввода которой неоднократно переносились, будет готова к передаче в эксплуатацию этим летом.

Ольга Литова также уточнила, что на текущий момент речь идет о завершении процесса сдачи объекта в эксплуатацию, а не о завершении строительства больницы: частично она не только построена, но и успешно обслуживает жителей.

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