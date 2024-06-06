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Updated Сегодня, 13:11

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«Царит антисанитария». Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1

6 июня 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи пожаловались на обилие тараканов в БСМП-1

Посетители больницы пожаловались на обилие насекомых и равнодушие к ситуации персонала, помимо тараканов, омичи отмечают грязное пастельное белье и пыль.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «ЧП Омск». По словам омичей, БСМП-1 кишит тараканами, они заползают в палаты, убивать насекомых вынуждены посетители больницы.

«Лежу в БСМП 1 на лечении, поступил сюда с аппендицитом, в этой больнице царит антисанитария, везде пыльно, постельное грязное, а самый сок — больница кишит тараканами, как можно говорить о лечении, если тут бегают самые страшные переносчики заразы», — рассказала автор публикации.

Кроме того, омичка отметила равнодушие персонала к проблеме.

«Говорим это сотрудникам, а им побоку, говорят, тут всю жизнь тараканы», — добавила женщина.
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Фото: «ЧП Омск»

Напомним, что в начале прошлого месяца прокуратура устроила проверку в БСМП после инцидента с неадекватным доктором. Мужчина, работающий врачом-хирургом, сначала сидел на полу среди рассыпанных бумаг, а после начал грубить посетителю. А еще неделей ранее на качество медицинских услуг пожаловалась омичка, чью родственницу выписали домой с пролежнем.

Привезли домой с пролежнем. Омичка пожаловалась на халатность сотрудников БСМП-1
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Больница#Медицина#Новости#Больницы#Бсмп#БСМП-1#Жалоба#Насекомые#Медучреждение#Тараканы
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