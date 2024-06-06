«Царит антисанитария». Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «ЧП Омск». По словам омичей, БСМП-1 кишит тараканами, они заползают в палаты, убивать насекомых вынуждены посетители больницы.
«Лежу в БСМП 1 на лечении, поступил сюда с аппендицитом, в этой больнице царит антисанитария, везде пыльно, постельное грязное, а самый сок — больница кишит тараканами, как можно говорить о лечении, если тут бегают самые страшные переносчики заразы», — рассказала автор публикации.
Кроме того, омичка отметила равнодушие персонала к проблеме.
«Говорим это сотрудникам, а им побоку, говорят, тут всю жизнь тараканы», — добавила женщина.
Напомним, что в начале прошлого месяца прокуратура устроила проверку в БСМП после инцидента с неадекватным доктором. Мужчина, работающий врачом-хирургом, сначала сидел на полу среди рассыпанных бумаг, а после начал грубить посетителю. А еще неделей ранее на качество медицинских услуг пожаловалась омичка, чью родственницу выписали домой с пролежнем.