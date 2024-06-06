«Царит антисанитария». Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1

Напомним, что в начале прошлого месяца прокуратура устроила проверку в БСМП после инцидента с неадекватным доктором. Мужчина, работающий врачом-хирургом, сначала сидел на полу среди рассыпанных бумаг, а после начал грубить посетителю. А еще неделей ранее на качество медицинских услуг пожаловалась омичка, чью родственницу выписали домой с пролежнем.