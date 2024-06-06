gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

иллюстрация

«Светлая, вечная память герою». Ветеринар из Омской области погиб в зоне СВО

6 июня 2024, 06:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В зоне СВО погиб ветеринар из Омской области

Глава Одесского муниципального района Евгений Журавлев сообщил о гибели ветеринарного врача из Омска Павла Козлова в зоне специальной военной операции.

Глава Одесского муниципального района Омской области Евгений Журавлев сообщил о гибели Павла Козлова в зоне проведения специальной военной операции. Ранее омич работал ветеринарным врачом в ООО «Комсомольское».

«Наш земляк, житель Одесского района Омской области Павел Козлов погиб на одном из самых сложных направлений СВО. Знал Павла лично, немного работали в одном коллективе. Искренние соболезнования родным и близким Павла Валерьевича. Скорбим вместе с вами. Светлая, вечная память герою!» — написал в своем тг-канале глава района.

Также Журавлев подчеркнул, что теперь Павел Козлов стал частью Бессмертного полка, и память о нем будет передаваться новым поколениям.

Депутат омского Горсовета Инна Гомолко уехала волонтером в ДНР
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Погиб#Сво#Одесский муниципальный район#Ветеринарный врач#Комсомольское#Родина#Герой
Подпишитесь
Срочно. В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
Сегодня, 05:45
Разборки блогеров. Омский визажист через суд требует от блогера Лерчек миллион рублей
Сегодня, 04:32
Им обещают стипендии. Пятнадцать омских выпускников уже сдали ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 02:54
Депутат омского Горсовета Инна Гомолко уехала волонтером в ДНР
Сегодня, 03:49
Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра
Сегодня, 04:10
Важно. В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова
Сегодня, 06:07
"