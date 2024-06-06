«Светлая, вечная память герою». Ветеринар из Омской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Глава Одесского муниципального района Омской области Евгений Журавлев сообщил о гибели Павла Козлова в зоне проведения специальной военной операции. Ранее омич работал ветеринарным врачом в ООО «Комсомольское».
«Наш земляк, житель Одесского района Омской области Павел Козлов погиб на одном из самых сложных направлений СВО. Знал Павла лично, немного работали в одном коллективе. Искренние соболезнования родным и близким Павла Валерьевича. Скорбим вместе с вами. Светлая, вечная память герою!» — написал в своем тг-канале глава района.
Также Журавлев подчеркнул, что теперь Павел Козлов стал частью Бессмертного полка, и память о нем будет передаваться новым поколениям.