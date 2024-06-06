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Posted 6 июня, 06:31

Published 6 июня, 06:31

Modified 6 июня, 06:34

Updated 6 июня, 06:34

иллюстрация

«Светлая, вечная память герою». Ветеринар из Омской области погиб в зоне СВО

6 июня 2024, 06:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В зоне СВО погиб ветеринар из Омской области

Глава Одесского муниципального района Евгений Журавлев сообщил о гибели ветеринарного врача из Омска Павла Козлова в зоне специальной военной операции.

Глава Одесского муниципального района Омской области Евгений Журавлев сообщил о гибели Павла Козлова в зоне проведения специальной военной операции. Ранее омич работал ветеринарным врачом в ООО «Комсомольское».

«Наш земляк, житель Одесского района Омской области Павел Козлов погиб на одном из самых сложных направлений СВО. Знал Павла лично, немного работали в одном коллективе. Искренние соболезнования родным и близким Павла Валерьевича. Скорбим вместе с вами. Светлая, вечная память герою!» — написал в своем тг-канале глава района.

Также Журавлев подчеркнул, что теперь Павел Козлов стал частью Бессмертного полка, и память о нем будет передаваться новым поколениям.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Погиб#Сво#Одесский муниципальный район#Ветеринарный врач#Комсомольское#Родина#Герой
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