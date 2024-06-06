gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня, 08:14

Published 6 июня, 08:14

Modified 6 июня, 08:16

Updated 6 июня, 08:16

Долгострой на проспекте Мира

С обременениями. Гостиницу-долгострой у омского «Телецентра» продают за 132 миллиона

6 июня 2024, 08:14
Фото: ГИС Торги
Долгострой на проспекте Мира

Недостроенную омскую гостиницу у «Телецентра» выставили на торги за 132 миллиона

Строительная готовность объекта составляет 73%, возводить ее начали еще в 2007 году.

В Омске ищут нового собственника для недостроенной гостиницы на проспекте Мира, у «Телецентра». Объект незавершенного строительства, готовый только на 73%, оценили в 132,47 млн рублей. Шаг аукциона составляет 1 324 759 рублей.

Заявки от желающих сразиться за долгострой принимают до 8 июля, итоги торгов собираются подвести 16 июля.

Долгострой на проспекте МираДолгострой на проспекте Мира
Долгострой на проспекте МираДолгострой на проспекте Мира
Долгострой на проспекте МираДолгострой на проспекте Мира
Долгострой на проспекте Мира. Фото: ГИС Торги

Гостиницу, которую в 2007 году начинала строить компания «Трест-5», в 2020-м выкупило ООО «Л-Финанс». Тогда планировалось, что отель достроят по франшизе Hilton к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Однако стройка не особо продвинулась, и зимой 2024 года депимущества обратился в суд с требованием изъять недостроенный отель. Оно как раз и было удовлетворено.

Как следует из аукционной документации, недостроенное здание и земельный участок на проспекте Мира обременены ипотекой. Договор залога имущества заключен в августе 2022 года.

Отметим, что в феврале руководитель департамента экономической политики Елена Дячук рассказывала, что с инвестором ведутся переговоры по «реанимации» проекта гостиницы у «Телецентра». Что это за инвестор, она не стала уточнять.

Идут переговоры. В Омске собираются реанимировать проект гостиницы у «Телецентра»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Продажа#Долгострой#Департамент имущественных отношений#Торги#Гостиницы#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика