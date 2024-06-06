С обременениями. Гостиницу-долгострой у омского «Телецентра» продают за 132 миллиона

Posted 6 июня, 08:14
Published 6 июня, 08:14
Modified 6 июня, 08:16
Updated 6 июня, 08:16
В Омске ищут нового собственника для недостроенной гостиницы на проспекте Мира, у «Телецентра». Объект незавершенного строительства, готовый только на 73%, оценили в 132,47 млн рублей. Шаг аукциона составляет 1 324 759 рублей.
Заявки от желающих сразиться за долгострой принимают до 8 июля, итоги торгов собираются подвести 16 июля.
Гостиницу, которую в 2007 году начинала строить компания «Трест-5», в 2020-м выкупило ООО «Л-Финанс». Тогда планировалось, что отель достроят по франшизе Hilton к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Однако стройка не особо продвинулась, и зимой 2024 года депимущества обратился в суд с требованием изъять недостроенный отель. Оно как раз и было удовлетворено.
Как следует из аукционной документации, недостроенное здание и земельный участок на проспекте Мира обременены ипотекой. Договор залога имущества заключен в августе 2022 года.
Отметим, что в феврале руководитель департамента экономической политики Елена Дячук рассказывала, что с инвестором ведутся переговоры по «реанимации» проекта гостиницы у «Телецентра». Что это за инвестор, она не стала уточнять.
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