С 1 июля в России подорожает газ

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В Газпроме же отвечают, что поднятие тарифов связано с убытками. Как пишут «Новые Известия» компания терпит поражение на рынке из-за своего главного акционера — государства РФ.
«Налоги выросли. В 2022 году 1,2 трлн рублей Газпром заплатил за три месяца, вытащил из кармана. Правда, там были и очень большие доходы», — отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового Университета Станислав Митрахович.
К осени 2022 года Газпром уже не мог похвастаться уровнем дохода. Однако компания, кажется, не собирается отказываться от своей многомиллиардной инвестиционной программы. Вознаграждение предусмотрено для членов Совета директоров и Правления ПАО «Газпром». Помимо зарплаты к нему относят премии и денежную похвалу за участие в органах управления компании. Только за 2021 год на соответствующие выплаты было выделено порядка 2 млрд рублей.
Выходит так, что компания не собирается урезать вознаграждения, а просит государство увеличить тарифы для граждан и предпринимателей. В планы властей это не входило. Газовый концерн объяснил, что это нужно, поскольку бизнес внутри страны прибыли не приносит. Эксперты говорят, что Газпром делает убытки на внутреннем рынке из-за того, что статистика непрозрачная.
Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что резкое повышение цен на газ разгонит инфляцию. По его мнению, экономика страны к этому не готова. Вместе с тем многие специалисты утверждают, что стоимость голубого топлива будет повышаться ежегодно, но резкие изменения могут привести к дисбалансу.