С 1 июля в России подорожает газ

К осени 2022 года Газпром уже не мог похвастаться уровнем дохода. Однако компания, кажется, не собирается отказываться от своей многомиллиардной инвестиционной программы. Вознаграждение предусмотрено для членов Совета директоров и Правления ПАО «Газпром». Помимо зарплаты к нему относят премии и денежную похвалу за участие в органах управления компании. Только за 2021 год на соответствующие выплаты было выделено порядка 2 млрд рублей.