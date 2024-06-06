Российские спортсмены смогут получать налоговый вычет за ГТО

Таким образом спортсменам для получения 6 тыс рублей нужно сдать нормативы ГТО впервые или подтвердить свое право на получение этого знака отличия. Обязательном условие получения вычета — прохождение диспансеризации в том же году, в котором гражданин сдавал спортивные нормативы. Собранные в спортзале или поликлинике справки и документы и станут основанием для обращения в налоговую инспекцию, пишут «Новые Известия».