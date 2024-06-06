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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Российские спортсмены смогут получать налоговый вычет за ГТО

Российские спортсмены смогут получать налоговый вычет за ГТО

6 июня 2024, 13:48
Фото: gorod55.ru
Минфин предложил внести изменения в Налоговый кодекс. Законопроект ведомства подразумевает оформление налогового вычета в размере 6 тыс рублей за сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации. Однако есть условия. Подробнее — в материале.

Предполагается, что оформить налоговый вычет смогут спортсмены, которые следят за своим здоровьем и на постоянной основе занимающимся физкультурой. Представители Минфина предлагают предусмотреть налоговый вычет для тех, кто проходит регулярную плановую диспансеризацию. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

Таким образом спортсменам для получения 6 тыс рублей нужно сдать нормативы ГТО впервые или подтвердить свое право на получение этого знака отличия. Обязательном условие получения вычета — прохождение диспансеризации в том же году, в котором гражданин сдавал спортивные нормативы. Собранные в спортзале или поликлинике справки и документы и станут основанием для обращения в налоговую инспекцию, пишут «Новые Известия».

При этом права на другие вычеты будут продолжать действовать для россиян. Например, за покупку жилья, благотворительность, прохождение платного лечения.

На сайте ГТО указано подробно, как получить налоговый вычет.

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#Алина Ясинская#Общество#Спорт#Россия#Спортсмены#ГТО#Новости#Налоговый вычет
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