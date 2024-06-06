Российские спортсмены смогут получать налоговый вычет за ГТО

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Предполагается, что оформить налоговый вычет смогут спортсмены, которые следят за своим здоровьем и на постоянной основе занимающимся физкультурой. Представители Минфина предлагают предусмотреть налоговый вычет для тех, кто проходит регулярную плановую диспансеризацию. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.
Таким образом спортсменам для получения 6 тыс рублей нужно сдать нормативы ГТО впервые или подтвердить свое право на получение этого знака отличия. Обязательном условие получения вычета — прохождение диспансеризации в том же году, в котором гражданин сдавал спортивные нормативы. Собранные в спортзале или поликлинике справки и документы и станут основанием для обращения в налоговую инспекцию, пишут «Новые Известия».
При этом права на другие вычеты будут продолжать действовать для россиян. Например, за покупку жилья, благотворительность, прохождение платного лечения.
На сайте ГТО указано подробно, как получить налоговый вычет.