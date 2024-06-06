РЭО и ВСК заключили соглашение о страховании концессий в сфере обращения с ТКО

Как отметил Денис Буцаев, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) механизм государственно-частного партнерства в виде концессионных соглашений доказал свою востребованность и эффективность. Субъекты РФ на регулярной основе заключают концессии в рамках строительства новых объектов ТКО. Он также добавил, что соглашение со Страховым Домом ВСК позволит существенно снизить риски, возникающие в ходе реализации концессионных соглашений.