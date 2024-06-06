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РЭО и ВСК заключили соглашение о страховании концессий в сфере обращения с ТКО

РЭО и ВСК заключили соглашение о страховании концессий в сфере обращения с ТКО

6 июня 2024, 17:56
Фото: reo.ru
6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отметил Денис Буцаев, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) механизм государственно-частного партнерства в виде концессионных соглашений доказал свою востребованность и эффективность. Субъекты РФ на регулярной основе заключают концессии в рамках строительства новых объектов ТКО. Он также добавил, что соглашение со Страховым Домом ВСК позволит существенно снизить риски, возникающие в ходе реализации концессионных соглашений.

По словам Александра Тарновского, передовые страховые практики могут помочь сегменту переработки заручиться гарантиями при строительстве в рамках концессионных соглашений, а также оказать общее позитивное влияние на страховой рынок в целом на фоне появления новых специализированных продуктов.

«Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет привнести достойный вклад в развитие экологических инициатив», — отметил Тарновский.

Также отмечается, что целью подписанного документа является стимулирование использования инструментов страхования при строительстве объектов обращения с ТКО, а также страхование ответственности концессионеров по исполнению соглашений и развитие проектов в сфере страхования.

Напомним, РЭО отвечает за создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Национальный проект «Экология» предполагает, что необходимо уменьшить объем захоронения ТКО, а следовательно, снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо добиться 100%-ной сортировки ТКО и снижения на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.

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