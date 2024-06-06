РЭО и ВСК заключили соглашение о страховании концессий в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Как отметил Денис Буцаев, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) механизм государственно-частного партнерства в виде концессионных соглашений доказал свою востребованность и эффективность. Субъекты РФ на регулярной основе заключают концессии в рамках строительства новых объектов ТКО. Он также добавил, что соглашение со Страховым Домом ВСК позволит существенно снизить риски, возникающие в ходе реализации концессионных соглашений.
По словам Александра Тарновского, передовые страховые практики могут помочь сегменту переработки заручиться гарантиями при строительстве в рамках концессионных соглашений, а также оказать общее позитивное влияние на страховой рынок в целом на фоне появления новых специализированных продуктов.
«Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет привнести достойный вклад в развитие экологических инициатив», — отметил Тарновский.
Также отмечается, что целью подписанного документа является стимулирование использования инструментов страхования при строительстве объектов обращения с ТКО, а также страхование ответственности концессионеров по исполнению соглашений и развитие проектов в сфере страхования.
Напомним, РЭО отвечает за создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Национальный проект «Экология» предполагает, что необходимо уменьшить объем захоронения ТКО, а следовательно, снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо добиться 100%-ной сортировки ТКО и снижения на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.