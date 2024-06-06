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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В новом сезоне за «Авангард» будет выступать нападающий Александр Перевалов

Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с экс-нападающим «Локомотива»

6 июня 2024, 14:15
Фото: ХК «Авангард»

В новом сезоне за «Авангард» будет выступать нападающий Александр Перевалов

«Авангард» совершил обмен с «Локомотивом», ярославский клуб получит денежную компенсацию за нападающего.

После обмена с «Локомотивом» омский хоккейный клуб заключил контракт с 20-летним нападающим Александром Переваловым. Соглашение рассчитано на два года, ярославский клуб получит денежную компенсацию за игрока.

«Перевалов здорово показал себя в МХЛ, это техничный крайний нападающий с высоким игровым интеллектом. Хорошо обученный форвард, прошедший ярославскую школу хоккея. У него настоящий сибирский характер и огромное желание проявить себя в КХЛ. Для этого он должен приложить все усилия на предсезонном сборе с „Авангардом“ и воспользоваться своим шансом», — подчеркнул гендиректор «Авангарда» Антон Курьянов.

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги Александр Перевалов провел в аренде в ХК «Сочи». Он сыграл 43 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков. В МХЛ игрок выступал за «Локо» и в 90 матчах набрал 77 (39+38) очков.

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