Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с экс-нападающим «Локомотива»

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги Александр Перевалов провел в аренде в ХК «Сочи». Он сыграл 43 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков. В МХЛ игрок выступал за «Локо» и в 90 матчах набрал 77 (39+38) очков.