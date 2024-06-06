Назван список дефицитных специалистов в Омске с зарплатой в 150 тысяч

В рейтинге свежих вакансий в Омске есть также предложение по работе автослесарем по ремонту грузовой техники. Работодатель обещают ему вознаграждение от 90 тыс рублей. Кроме того, есть вакансия водителем погрузчика с зарплатой до 115 тыс рублей.