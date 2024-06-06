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Назван список дефицитных специалистов в Омске с зарплатой в 150 тысяч

Назван список дефицитных специалистов в Омске с зарплатой в 150 тысяч

6 июня 2024, 10:47
Фото: gorod55.ru
Аналитики SuperJob рассказали, кому в Омске платят по 150 тыс рублей ежемесячно. Подробности — в материале Города55.

В список самых высокооплачиваемых предложений июня попали пять свежих вакансий в Омске. Так, больше всего работодатели готовы платить менеджеру по продажам. Сотрудник должен иметь соответствующий опыт (от трех лет). Заявленная зарплата — 150 тыс рублей.

На второй позиции — вакансия водителя категории «Е» с зарплатой от 100 тыс рублей. Успешный кандидат должен иметь водительские права категории «Е» и опыт работы. На третьем месте — специалист по продажам банковских продуктов с зарплатой. Ему предлагают заработок от 100 тыс рублей.

В рейтинге свежих вакансий в Омске есть также предложение по работе автослесарем по ремонту грузовой техники. Работодатель обещают ему вознаграждение от 90 тыс рублей. Кроме того, есть вакансия водителем погрузчика с зарплатой до 115 тыс рублей.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Зарплата#Новости#Вакансии
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