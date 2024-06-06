Ливень и сильный ветер. В Омске объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
До конца сегодняшнего дня в Омске прогнозируются опасные погодные явления: сильный дождь, крупный град и штормовой ветер, порывы которого могут достигать 25 м/с и более. По этой причине на территории города объявили штормовое предупреждение.
В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, среди них повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабоукрепленных конструкций.
Если вы стали свидетелем ЧС, следует сообщить об этом в дежурную смену МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обращаться в ЕДДС по телефону: 78-78-78.