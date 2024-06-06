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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

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Ливень и сильный ветер. В Омске объявили штормовое предупреждение

6 июня 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске объявили штормовое предупреждение до конца дня

Сегодня, 6 июня, в Омске объявили штормовое предупреждение из-за опасного ухудшения погоды, на территории города продолжают идти дожди и усиливается ветер.

До конца сегодняшнего дня в Омске прогнозируются опасные погодные явления: сильный дождь, крупный град и штормовой ветер, порывы которого могут достигать 25 м/с и более. По этой причине на территории города объявили штормовое предупреждение.

В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, среди них повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабоукрепленных конструкций.

Если вы стали свидетелем ЧС, следует сообщить об этом в дежурную смену МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обращаться в ЕДДС по телефону: 78-78-78.

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#Анастасия Баянова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Штормовое предупреждение#Новости#Ухудшение погоды#Штормовой ветер#Шторм#Опасная погода#Изменение погоды
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