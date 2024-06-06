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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Здание на Рождественского, 2

Контракт не согласовали. В Омске снова ищут подрядчика для капремонта бывшего роддома

6 июня 2024, 11:14
Фото: yandex.ru/maps
Здание на Рождественского, 2

В Омске снова ищут подрядчика для переделки бывшего роддома в военный госпиталь

Срок выполнения работ и сумма, которую «Госпиталь для ветеранов войн» готов заплатить подрядчику, остались прежними.

В Омске снова объявили аукцион на капремонт пятиэтажного здания на Рождественского, 2, которое должен занять «Госпиталь для ветеранов войн». Больше двух недель назад в минздраве сообщили, что контракт по начальной цене будет заключен с компанией «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга.

Однако бюджетному учреждению здравоохранения отказали в согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком. Поэтому аукцион пришлось проводить повторно.

«Поскольку по итогам конкурса был единственный победитель, то по законодательству отправили документы для согласования с Главным управлением финансового контроля. ГУФК отклонило заключение контракта», — подтвердили Городу55 в областном минздраве.
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Скриншот
Фото: Портал госзакупок

Условия капремонта бывшего здания роддома №5 остались прежними: работа должна быть выполнена до 1 декабря 2025 года. Подрядчик сможет получить за нее максимум 400,25 млн рублей. Заявки от компаний, желающих отремонтировать здание для военного госпиталя, принимают до 14 июня.

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#Юлия Истомина#Омск#Минздрав#Капремонт#Здравоохранение#Аукцион#Подрядчик#Роддом#Новости#Госпиталь для ветеранов войн
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