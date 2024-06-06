Контракт не согласовали. В Омске снова ищут подрядчика для капремонта бывшего роддома

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Омске снова объявили аукцион на капремонт пятиэтажного здания на Рождественского, 2, которое должен занять «Госпиталь для ветеранов войн». Больше двух недель назад в минздраве сообщили, что контракт по начальной цене будет заключен с компанией «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга.
Однако бюджетному учреждению здравоохранения отказали в согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком. Поэтому аукцион пришлось проводить повторно.
«Поскольку по итогам конкурса был единственный победитель, то по законодательству отправили документы для согласования с Главным управлением финансового контроля. ГУФК отклонило заключение контракта», — подтвердили Городу55 в областном минздраве.
Условия капремонта бывшего здания роддома №5 остались прежними: работа должна быть выполнена до 1 декабря 2025 года. Подрядчик сможет получить за нее максимум 400,25 млн рублей. Заявки от компаний, желающих отремонтировать здание для военного госпиталя, принимают до 14 июня.