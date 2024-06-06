Контракт не согласовали. В Омске снова ищут подрядчика для капремонта бывшего роддома

В Омске снова объявили аукцион на капремонт пятиэтажного здания на Рождественского, 2, которое должен занять «Госпиталь для ветеранов войн». Больше двух недель назад в минздраве сообщили, что контракт по начальной цене будет заключен с компанией «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга.