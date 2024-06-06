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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Hamster Kombat: что это за игра и можно ли в ней заработать

Hamster Kombat: что это за игра и можно ли в ней заработать

6 июня 2024, 14:38
Фото: gorod55.ru
В мессенджере Telegram набрала популярность бесплатная веб-игра Hamster Kombat. Что она из себя представляет, есть ли обман и как пользователям обещают деньги? Подробности — в материале Города55.

Что такое «Хамстер комбат»

Суть игры в том, что за каждое нажатие дают несколько монет. Также предусмотрен пассивный заработок через так называемый «майнинг». Игрокам предлагают приглашать друзей.

Сначала пользователям показывают голого хомяка — на нем нет даже шерсти. В сюжет вложен смысл, что грызун является главой криптобиржи и он должен обогатиться. Когда у игрока появляется больше денег, то и у героя становится больше одежды.

Можно ли заработать в Hamster Kombat

Поклонники игры надеются, что хомяк в Telegram поможет им получить деньги. Прямо сейчас игроки в хомяка ждут так называемого «аирдропа» — раздачи токенов. Предполагается, что чем больше пользователь «накликал», тем больше он получит.

Токен виртуального грызуна тем временем только в разработке. Когда его создадут точно неизвестно, но недавно одна из крупнейших криптобирж BringX объявила себя партнером проекта. Вероятно, скоро ожидания игроков оправдаются. Ну, а пока что им остается только кликать.

Фото: gorod55.ru

Кстати, ранее в кликере Notcoin, созданном самим Telegram, тоже можно было зарабатывать. По заверению некоторых активных игроков, им удалось заработать 15 тыс рублей за шесть часов игры.

Есть ли обман в Hamster Kombat

Вместе с тем многие не доверяют новой криптоигре, сравнивая ее с финансовой пирамидой. Конечно, подобных игр, где нужно просто кликать, много. Например, те же фермы, «симуляторы бомжа». Виртуальный грызун же дает надежду, что в конце концов игроки обогатятся.

Мышь не предлагает пользователям вкладывать собственные средства, но есть те, кто скупает себе переходы по реферальным ссылкам и прочее, но таких, вероятно, меньшинство. Плата Hamster Kombat — время.

Может быть, хомячок что-то принесет, но мизерное. Тому пример: Notcoin. Большие деньги получили только те, кто сильно вник в тему и потратил уйму времени, а также личные средства.

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