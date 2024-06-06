ГК «Титан» и Санкт-Петербургский горный университет стали стратегическими партнерами

Как сообщили в пресс-службе ГК «Титан», перспективы дальнейшего партнерства заключаются во взаимодействии по вопросам научно-технической, инжиниринговой, экспертно-аналитической, консультационной и профориентационной деятельностей. Кроме того, на базе Санкт-Петербургского горного университета запустят пилотный проект, направленный на совершенствование высшего инженерного образования в учебном заведении. Вместе с тем университет займется обучением и переподготовкой специалистов, сведущих в стратегических направлениях работы компании.