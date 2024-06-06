ГК «Титан» и Санкт-Петербургский горный университет стали стратегическими партнерами

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
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Updated Сегодня, 10:18
Уже существующее сотрудничество компании и учебного заведения, направленное на научные разработки и технические решения, теперь станет гораздо шире и послужит на благо развития химической отрасли в целом.
«Сотрудничество ведущих образовательных и научных центров и производственных компаний сегодня крайне важно промышленности как в вопросе подготовки специалистов с инженерным образованием, технических специалистов, так и внедрения инноваций. В результате кооперации с Горным университетом мы обеспечиваем отечественные компании высококачественной продукцией и успешно замещаем импорт на внутреннем рынке. ГК „Титан“ стремится выстроить сотрудничество со всеми ведущими научными центрами страны в рамках развития НИОКР в нефтехимии, что в будущем создаст предпосылки для качественных изменений как в химической, так и в смежных отраслях российской экономики», — отметил Михаил Сутягинский.
Как сообщили в пресс-службе ГК «Титан», перспективы дальнейшего партнерства заключаются во взаимодействии по вопросам научно-технической, инжиниринговой, экспертно-аналитической, консультационной и профориентационной деятельностей. Кроме того, на базе Санкт-Петербургского горного университета запустят пилотный проект, направленный на совершенствование высшего инженерного образования в учебном заведении. Вместе с тем университет займется обучением и переподготовкой специалистов, сведущих в стратегических направлениях работы компании.
«Полезные ископаемые, лежащие в наших недрах, наряду с человеческим и интеллектуальным потенциалом, априори представляют собой основу социально-экономического развития России. Но это инертный капитал, для того, чтобы его монетизировать необходимы компетентные кадры и технологии, которые позволят добыть необходимый объём минерального сырья, вовлечь его в переработку и превратить в товары прямого потребления. Последнее особенно важно, ведь перспектива сохранения и укрепления суверенитета любого государства зависит, в том числе, и от наличия внутри страны значительного числа полноценных цепочек добавленной стоимости». Наше партнёрство с ГК «Титан» нацелено именно на создание инновационных предприятий, где производится продукция высоких переделов. В ближайших планах, например, — внедрение технологии получения аморфного диоксида кремния высокой чистоты, разработанной учёными Санкт-Петербургского горного университета. В нашей стране это вещество сегодня практически не производится, так что речь идёт о заполнении очень перспективной рыночной ниши», — рассказал Владимир Литвиненко.
Напомним, Санкт-Петербургский Горный университет является одним из старейших технических вузов России, обучающий специалистов для крупнейших российских и зарубежных компаний металлургической и нефтегазовой отрасли промышленности.