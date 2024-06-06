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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

иллюстрация

Дожди на паузу. Омичам рассказали, когда они по-настоящему насладятся летним теплом

6 июня 2024, 07:10
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам рассказали, когда они смогут по-настоящему насладиться летним теплом

Синоптики предупредили, что первый летний месяц в Омске будет дождливым. При этом аномальных погодных явлений в этом сезоне не ожидается. Сегодня и завтра в городе ожидаются кратковременные дожди с грозой и даже град. Однако на следующей неделе дождливая погода и ветра уйдут на небольшой перерыв.

Синоптики заранее предупредили омичей, что первый летний месяц отличится каждодневными дождями, при этом температура будет держаться на уровне +20 градусов. Помимо этого, аномальных погодных явлений в регионе в этом сезоне можно не ждать.

погода в ближайшие днипогода в ближайшие дни
погода в ближайшие дни
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky.com

Сегодня и завтра в нашем регионе прольют кратковременные дожди. В некоторых районах возможны грозы и даже град. По данным синоптиков, наибольшее количество осадков ожидается на юге области.

погода с понедельника, 10 июняпогода с понедельника, 10 июня
погода с понедельника, 10 июняпогода с понедельника, 10 июня
погода с понедельника, 10 июня
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky.com

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, на следующей неделе сильные ветра и дождливая погода уйдут на небольшой перерыв. С 10 по 16 июня температура воздуха будет колебаться в пределах от 20 до 23 градусов со знаком плюс.

дожди и грозы 17 июнядожди и грозы 17 июня
дожди и грозы 17 июня
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky.com

Однако уже с понедельника, 17 июня, на Омск и область вновь обрушится сильный ливень. За это время ожидается до 10 миллиметров осадков.

Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце
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