Дожди на паузу. Омичам рассказали, когда они по-настоящему насладятся летним теплом

Омичам рассказали, когда они смогут по-настоящему насладиться летним теплом

Синоптики предупредили, что первый летний месяц в Омске будет дождливым. При этом аномальных погодных явлений в этом сезоне не ожидается. Сегодня и завтра в городе ожидаются кратковременные дожди с грозой и даже град. Однако на следующей неделе дождливая погода и ветра уйдут на небольшой перерыв.