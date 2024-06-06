Дожди на паузу. Омичам рассказали, когда они по-настоящему насладятся летним теплом

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Синоптики заранее предупредили омичей, что первый летний месяц отличится каждодневными дождями, при этом температура будет держаться на уровне +20 градусов. Помимо этого, аномальных погодных явлений в регионе в этом сезоне можно не ждать.
Сегодня и завтра в нашем регионе прольют кратковременные дожди. В некоторых районах возможны грозы и даже град. По данным синоптиков, наибольшее количество осадков ожидается на юге области.
По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, на следующей неделе сильные ветра и дождливая погода уйдут на небольшой перерыв. С 10 по 16 июня температура воздуха будет колебаться в пределах от 20 до 23 градусов со знаком плюс.
Однако уже с понедельника, 17 июня, на Омск и область вновь обрушится сильный ливень. За это время ожидается до 10 миллиметров осадков.