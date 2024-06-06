Дом-конструктор: как строят быстровозводимое жилье в Омске

В компании «Бэнстрой» рассказали о технологии строительства быстровозводимых домов. На объекте в течение 10 дней заливают фундамент. Это может быть как монолитная плита, так и забивные сваи, если есть сложности с рельефом. Пока фундамент застывает, в цеху изготавливают комплекты панелей, в которые закладывают каналы под электрику, дверные и оконные проемы, вентиляционные короба.