Дом-конструктор: как строят быстровозводимое жилье в Омске

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
По данным министерства строительства Омской области к маю 2024 года в регионе ввели в эксплуатацию 324 076 квадратных метров жилья. Из них 48 195 квадратных метров пришлось на многоквартирные дома, а 275 881 квадратный метр — на индивидуальное жилищное строительство. Частично ИЖС возведены по «быстровозводимым» технологиям. Город55 выяснил, что они из себя представляют и насколько перспективны в будущем.
В компании «Бэнстрой» рассказали о технологии строительства быстровозводимых домов. На объекте в течение 10 дней заливают фундамент. Это может быть как монолитная плита, так и забивные сваи, если есть сложности с рельефом. Пока фундамент застывает, в цеху изготавливают комплекты панелей, в которые закладывают каналы под электрику, дверные и оконные проемы, вентиляционные короба.
Элементы крыши изготавливают в цеху деревообработки. Доски обрабатывают огнезащитным материалом, затем детали скрепляют между собой. Весь комплект для возведения дома можно сделать за сутки. В среднем, сборка конструкции на месте занимает до двух недель. С учетом заливки фундамента и транспортировки строительство быстровозводимого дома займет около месяца.
Минус технологии — доставка. Привезти полуготовый дом сложнее, чем стройматериалы.
Специалист по недвижимости компании «Миард» Василий Стародубцев рассказал, как развивается в Омске строительство частного сектора.
«Ряд банков сейчас предлагают ипотеку на строительство. Застройщики активно приходят именно в частный сектор, а не только заняты многоквартирными домами. Правительство сейчас очень сильно акцентирует внимание на частном секторе, чтобы привлечь инвесторов. Акции есть с поддержкой на строительство», — поделился Василий.
Основное преимущество быстровозводимых домов — экономия времени.
«Модульные дома быстро собираются. Тут плюс по времени. Модульные дома можно строить и осенью, и зимой. По нормативам, если застройщик правильно все делает, то объекты будут качественными. Технология к нам пришла, она уже отработана, в том числе в северных странах Европы и в Канаде, где похожий климат», — рассказал Василий Стародубцев.
Немаловажным фактором при строительстве жилья является финансовая составляющая.
«Такое строительство обходится дешевле. Как я вижу, идет масштабное строительство. Если говорить об Омске, то это поселки Дружино, Магистральный, Ребровка», — объяснил специалист по недвижимости.
Василий Стародубцев считает, что индивидуально жилое строительство в регионе продолжит развиваться.
«При самостоятельной стройке не всегда можно просчитать необходимый объем материалов. В случае с быстровозводимыми домами, строительство ведется под ключ. У людей запрос: либо сами строим, либо обращаемся к застройщику. Во втором варианте, в любом случае, работают профессионалы, составляют сметы, все регламентируется. Думаю, в дальнейшем развитие частного сектора будет очень интересное», — заключил Василий Стародубцев.
Индивидуальные дома в настоящее время возводят по большей части по договору подряда. Это риски для банков, которые не охотно хотят финансировать такое строительство.
«Сегодня государство создало достаточно серьезный инструмент — ипотеки и льготные ипотеки, но они по большей части работают на многоквартирные дома. Один из самых важных элементов — перенесение на индивидуальное жилищное строительства опыта, который накоплен с точки зрения эскроу-счетов в многоквартирных домах», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В 2000 году доля ипотечных кредитов под индивидуальное жилое строительство составляла не более 3%. Сегодня эта цифра выросла до 15-16%.
Эскроу-счет — это специальный банковский счет, на котором размещаются деньги дольщиков до момента окончания строительства. Ни покупатель жилья, ни застройщик не могут использовать их до передачи готового жилья или расторжения договора долевого участия.
Строительство поселков с быстровозводимыми домами позволит привлечь крупных застройщиков, что должно сократить количество недобросовестных сделок.
«Если мы начинаем производить массово комплектующие для строительства индивидуального жилого дома, то можно строить уже целые поселки. И уже можно привлекать серьезные организации. Не бригаду по договору подряда, а строительные компании, которые готовы будут прийти на такой объем работы», — добавил Сергей Катырин.