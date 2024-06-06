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Инна Гомолко

Депутат омского Горсовета Инна Гомолко уехала волонтером в ДНР

6 июня 2024, 03:49
Фото: gorod55.ru
Инна Гомолко
Инна Гомолко, депутат Омского городского совета, рассказала о своей поездке в качестве волонтера в Донецкую Народную Республику. Об этом она написала на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Инна Гомолко, депутат Омского городского совета, отправилась в качестве волонтера в Донецкую Народную Республику. Об этом она сообщила на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Долго шла к этому, но живем в нелегкое время, и каждый вносит посильную лепту за наш мир, в борьбу за мирное будущее поколений. Я уехала волонтером в ДНР, помогаю ребятам в госпитале и переводчиком. Поняла здесь, как воинам трудно и как им нужна наша помощь и поддержка», — написала Гомолко в своих соцсетях.

Она также отметила, что можно обратиться в штаб «Единой России», где подскажут, какая помощь требуется на передовой в первую очередь.

Ранее Город55 рассказывал, что Инна Гомолко может потерять свои полномочия. Это связано с тем, что к ней проявляют интерес правоохранительные органы. Причиной этого интереса могут быть бюджетные средства, выделяемые на зарплаты помощников депутатов.

Согласно информации нашего источника, Гомолко намеревалась совершить рабочую поездку в зону СВО, чтобы улучшить свое положение. Однако из-за проблем со здоровьем ей пришлось отказаться от этой идеи.

Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета
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