Депутат омского Горсовета Инна Гомолко уехала волонтером в ДНР

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:57
Инна Гомолко, депутат Омского городского совета, отправилась в качестве волонтера в Донецкую Народную Республику. Об этом она сообщила на своей официальной странице «ВКонтакте».
«Долго шла к этому, но живем в нелегкое время, и каждый вносит посильную лепту за наш мир, в борьбу за мирное будущее поколений. Я уехала волонтером в ДНР, помогаю ребятам в госпитале и переводчиком. Поняла здесь, как воинам трудно и как им нужна наша помощь и поддержка», — написала Гомолко в своих соцсетях.
Она также отметила, что можно обратиться в штаб «Единой России», где подскажут, какая помощь требуется на передовой в первую очередь.
Ранее Город55 рассказывал, что Инна Гомолко может потерять свои полномочия. Это связано с тем, что к ней проявляют интерес правоохранительные органы. Причиной этого интереса могут быть бюджетные средства, выделяемые на зарплаты помощников депутатов.
Согласно информации нашего источника, Гомолко намеревалась совершить рабочую поездку в зону СВО, чтобы улучшить свое положение. Однако из-за проблем со здоровьем ей пришлось отказаться от этой идеи.