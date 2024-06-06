Депутат омского Горсовета Инна Гомолко уехала волонтером в ДНР

Ранее Город55 рассказывал, что Инна Гомолко может потерять свои полномочия. Это связано с тем, что к ней проявляют интерес правоохранительные органы. Причиной этого интереса могут быть бюджетные средства, выделяемые на зарплаты помощников депутатов.