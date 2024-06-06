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Денис Буцаев посетил КПО «Кингисепп» в Ленобласти мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год

Денис Буцаев посетил КПО «Кингисепп» в Ленобласти мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год

6 июня 2024, 19:14
Фото: reo.ru
Дмитрий Патрушев, зампред Правительства РФ, Денис Буцаев, глава РЭО, и Алексей Пименов, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленобласти», 6 июня посетили комплекс по переработке отходов «Кингисепп». Предприятие находится в Ленинградской области.

КПО «Кингисепп» — это один из передовых комплексов, который станет важным объектом для региона и первым такого уровня на его территории. КПО представляет собой современное производство с использованием отечественного оборудования. Предприятие позволяет обрабатывать до 300 тысяч тонн отходов ежегодно. Из этого объема ежегодно будет получено 48 тысяч тонн вторичного сырья, а оставшиеся 96 тысяч тонн в виде пищевых отходов будут перерабатывать в компост. Общие инвестиции в проект составили около 4 миллиардов рублей. РЭО выделил 3 миллиарда рублей на поддержку проекта в рамках федпрограммы. Об этом рассказал Денис Буцаев, сообщает novostivolgograda.ru.

Финансирование проекта предоставлено РЭО в рамках меры поддержки, средства для которой получены от Россельхозбанка путем выкупа облигаций Российского экологического оператора в 2023 году с субсидированием купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. Процентная ставка по финансированию комплекса составляет приблизительно 6% годовых.

КПО будет обрабатывать все ТКО, поступающие из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского районов Ленинградской области, а также из Соснового Бора.

Комплекс находится на территории промышленной зоны «Фосфорит» в Кингисеппском районе региона.

Объекты, подобные КПО «Кингисепп», являются частью комплексной системы обращения с ТКО, необходимой для построения экономики замкнутого цикла в России.

#Общество
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