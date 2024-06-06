Денис Буцаев посетил КПО «Кингисепп» в Ленобласти мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год

КПО «Кингисепп» — это один из передовых комплексов, который станет важным объектом для региона и первым такого уровня на его территории. КПО представляет собой современное производство с использованием отечественного оборудования. Предприятие позволяет обрабатывать до 300 тысяч тонн отходов ежегодно. Из этого объема ежегодно будет получено 48 тысяч тонн вторичного сырья, а оставшиеся 96 тысяч тонн в виде пищевых отходов будут перерабатывать в компост. Общие инвестиции в проект составили около 4 миллиардов рублей. РЭО выделил 3 миллиарда рублей на поддержку проекта в рамках федпрограммы. Об этом рассказал Денис Буцаев, сообщает novostivolgograda.ru.