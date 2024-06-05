Вор-сладкоежка. Омич украл у 87-летней пенсионерки деньги и потратил их на шоколадки

Известно, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась 87-летняя жительница Октябрьского округа. Пенсионерка рассказала, что неизвестный выхватил у нее сумку когда она шла в гости в родственникам. Отмечается, что в сумке на момент кражи были документы и телефон омички, а также пять тысяч рублей.