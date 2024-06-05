Вор-сладкоежка. Омич украл у 87-летней пенсионерки деньги и потратил их на шоколадки

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Дознаватель отдела полиции №6 возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего омича, ранее судимого за хулиганство и грабеж. Он обвиняется по статье 161 УК РФ «Грабеж».
Известно, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась 87-летняя жительница Октябрьского округа. Пенсионерка рассказала, что неизвестный выхватил у нее сумку когда она шла в гости в родственникам. Отмечается, что в сумке на момент кражи были документы и телефон омички, а также пять тысяч рублей.
Женщина описала, как выглядел нарушитель, позже сотрудники полиции задержали его неподалеку от места преступления, на Космической проспекте. Он был пьяным и держал в руках похищенный телефон. В результате у мужчины удалось изъять 4 400 рублей, остальные деньги он потратил на шоколадки и спиртное.