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Омич украл у пенсионерки деньги и потратил их на шоколадки

Вор-сладкоежка. Омич украл у 87-летней пенсионерки деньги и потратил их на шоколадки

5 июня 2024, 11:48
Фото: Управление МВД России по Омской области

Омич украл у пенсионерки деньги и потратил их на шоколадки

Омская полиция задержала мужчину, который украл у пенсионерки сумку с личными вещами и деньгами, ранее омич уже привлекался за подобные преступления.

Дознаватель отдела полиции №6 возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего омича, ранее судимого за хулиганство и грабеж. Он обвиняется по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Известно, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась 87-летняя жительница Октябрьского округа. Пенсионерка рассказала, что неизвестный выхватил у нее сумку когда она шла в гости в родственникам. Отмечается, что в сумке на момент кражи были документы и телефон омички, а также пять тысяч рублей.

Женщина описала, как выглядел нарушитель, позже сотрудники полиции задержали его неподалеку от места преступления, на Космической проспекте. Он был пьяным и держал в руках похищенный телефон. В результате у мужчины удалось изъять 4 400 рублей, остальные деньги он потратил на шоколадки и спиртное.

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#Анастасия Баянова#Кража#Омск#Омская область#Нарушения#Грабеж#Нарушение#Похититель#Новости#Похищение#Ограбление#Ограбил#Нарушитель#Похищенное имущество
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