В рамках форума «Экология» представители РЭО рассказали о реформе отрасли ТКО

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Чтобы провести реформу отрасли обращения с ТКО и построить экономику замкнутого цикла в России, нужно работать во всех направлениях, включая цифровые технологи, подготовку кадров и создание инфраструктуры. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что проекты компании были представлены на форуме «Экология». Эксперты РЭО рассказали участникам о цифровизации отрасли, зеленых инвестициях, сотрудничестве с вузами, а также о разработке методологий по декарбонизации полигонов.
Советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев представил новые подходы к реализации климатических проектов для отрасли обращения с отходами. Используя эти методологии, владельцы мусорных полигонов получат возможность оформлять климатические проекты в соответствии с правилами, а также подсчитывать объемы сокращения выбросов парниковых газов и получать от своей деятельности углеродные единицы.
Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский рассказал о работе компании в направлении подготовки специалистов. Так, в 2021 году Российский экологический оператор сформировал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В объединение входят два банка, четыре научные организации, пятнадцать предприятий и 23 высших учебных заведения.
Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков представил участникам форума цифровую экосистему экологической отрасли. В нее вошли портал «Цифровой РЭО», ЭТП по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ВМР), а также система мониторинга с использованием дронов, приложение «Уберу», автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов регионального оператора» и федеральная государственная информационная система учета ТКО.