В рамках форума «Экология» представители РЭО рассказали о реформе отрасли ТКО

Чтобы провести реформу отрасли обращения с ТКО и построить экономику замкнутого цикла в России, нужно работать во всех направлениях, включая цифровые технологи, подготовку кадров и создание инфраструктуры. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что проекты компании были представлены на форуме «Экология». Эксперты РЭО рассказали участникам о цифровизации отрасли, зеленых инвестициях, сотрудничестве с вузами, а также о разработке методологий по декарбонизации полигонов.