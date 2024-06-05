gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В рамках форума «Экология» представители РЭО рассказали о реформе отрасли ТКО

В рамках форума «Экология» представители РЭО рассказали о реформе отрасли ТКО

5 июня 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
На полях XV Международного форума «Экология» представители Российского экологического оператора (РЭО) рассказали о результатах мероприятий, проводимых в рамках реформы отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла.

Чтобы провести реформу отрасли обращения с ТКО и построить экономику замкнутого цикла в России, нужно работать во всех направлениях, включая цифровые технологи, подготовку кадров и создание инфраструктуры. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что проекты компании были представлены на форуме «Экология». Эксперты РЭО рассказали участникам о цифровизации отрасли, зеленых инвестициях, сотрудничестве с вузами, а также о разработке методологий по декарбонизации полигонов.

Советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев представил новые подходы к реализации климатических проектов для отрасли обращения с отходами. Используя эти методологии, владельцы мусорных полигонов получат возможность оформлять климатические проекты в соответствии с правилами, а также подсчитывать объемы сокращения выбросов парниковых газов и получать от своей деятельности углеродные единицы.

Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский рассказал о работе компании в направлении подготовки специалистов. Так, в 2021 году Российский экологический оператор сформировал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В объединение входят два банка, четыре научные организации, пятнадцать предприятий и 23 высших учебных заведения.

Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков представил участникам форума цифровую экосистему экологической отрасли. В нее вошли портал «Цифровой РЭО», ЭТП по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ВМР), а также система мониторинга с использованием дронов, приложение «Уберу», автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов регионального оператора» и федеральная государственная информационная система учета ТКО.

Подпишитесь
Загорелся жир. Стала известна причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»
Сегодня, 09:09
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
Сегодня, 09:19
Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины
Сегодня, 06:22
Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов
Сегодня, 04:36
Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер
Сегодня, 06:40
Аукцион провалился. В Омске не нашли проектировщика для нового кладбища у Морозовки
Сегодня, 08:21
"