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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:57

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В Омске потратят больше 800 тысяч на услуги скорой помощи на массовых мероприятиях

5 июня 2024, 06:48
Фото: 1MI
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Контракт рассчитан до конца декабря.

В Омске бюджетное учреждение «Спортивный город» разместило заявку на оказание услуг по дежурству бригады скорой медицинской помощи на спортивных и массовых мероприятиях. Максимальная цена контракта составляет 825 тысяч рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 11 июня.

«График оказания услуг: с даты заключения контракта по 25 декабря 2024 года, по заявкам заказчика. Заявки подаются не позднее, чем за 2 дня до даты проведения мероприятия», — говорится в документах.

Услуги должны включать в себя присутствие машины скорой помощи на мероприятии, оказание помощи нуждающимся и транспортировку пострадавших при необходимости. Всего в заявку заложено 1500 часов дежурства медицинских бригад.

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#Евгений Игишев#Омск#Скорая помощь#Контракт#Массовые мероприятия#Спортивные мероприятия#Подрядчики
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