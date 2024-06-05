В Омске потратят больше 800 тысяч на услуги скорой помощи на массовых мероприятиях

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В Омске бюджетное учреждение «Спортивный город» разместило заявку на оказание услуг по дежурству бригады скорой медицинской помощи на спортивных и массовых мероприятиях. Максимальная цена контракта составляет 825 тысяч рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 11 июня.
«График оказания услуг: с даты заключения контракта по 25 декабря 2024 года, по заявкам заказчика. Заявки подаются не позднее, чем за 2 дня до даты проведения мероприятия», — говорится в документах.
Услуги должны включать в себя присутствие машины скорой помощи на мероприятии, оказание помощи нуждающимся и транспортировку пострадавших при необходимости. Всего в заявку заложено 1500 часов дежурства медицинских бригад.