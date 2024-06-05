В Омске потратят больше 800 тысяч на услуги скорой помощи на массовых мероприятиях

В Омске бюджетное учреждение «Спортивный город» разместило заявку на оказание услуг по дежурству бригады скорой медицинской помощи на спортивных и массовых мероприятиях. Максимальная цена контракта составляет 825 тысяч рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 11 июня.