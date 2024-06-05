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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:12

иллюстрация

В Омске мать погибшего на СВО военного помешала его отцу получить выплаты

5 июня 2024, 06:10
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В суде уточнили, что после смерти сына на СВО его родители получили положенные выплаты. Однако омичка обратилась в суд, чтобы лишить бывшего мужа незаконно полученной социальной поддержки. Дело в том, что после развода он не участвовал в воспитании сына и не платил алименты.

В пресс-службе омских судов сообщили, что омичка обратилась в суд с иском о возврате незаконно полученной социальной поддержки. Дело в том, что ее сын погиб во время специальной военной операции в октябре прошлого года. В связи с этим оба родителя получили положенные выплаты.

По словам женщины, после развода ее бывший супруг не участвовал в воспитании их сына и не платил алименты. Однако в суде мужчина опроверг ее слова и заявил, что большую часть времени их сын жил с ним и его бабушкой. Именно его семья занималась воспитанием ребенка.

В итоге Куйбышевский районный суд принял решение, согласно которому исковые требования омички были отклонены. Женщина не согласилась с этим решением и подала апелляцию.

Изучив материалы, судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда не согласилась с выводами районного суда. Мужчина не выполнял свои родительские обязанности по содержанию сына. Он долгое время не платил алименты и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за это.

«Довод ответчика о том, что необходимая и достойная помощь оказывалась погибшему сыну его бабушкой (матерью ответчика), с которой он проживал, судебная коллегия признала несостоятельным, поскольку обязанность по содержанию ребенка возложена на его родителей, а не на бабушек и дедушек», — отметили в суде.

В этой ситуации судебная коллегия удовлетворила иск о лишении отца права на социальную поддержку и возврате незаконно полученных выплат. Решение районного суда отменено.

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