В Омске мать погибшего на СВО военного помешала его отцу получить выплаты

По словам женщины, после развода ее бывший супруг не участвовал в воспитании их сына и не платил алименты. Однако в суде мужчина опроверг ее слова и заявил, что большую часть времени их сын жил с ним и его бабушкой. Именно его семья занималась воспитанием ребенка.