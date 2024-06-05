В каких городах этим летом будет аномальная жара до +50 градусов

В период климатических изменений «природа сходит с ума». Эль-Ниньо появился еще прошлым летом, а в этом году ситуация только накаляется. Раз в несколько лет поверхность воды в экваториальной части Тихого океана становится на два-три градуса теплее, чем обычно. Это приводит к изменениям в атмосферном давлении, влажности, циркуляции воздуха. Так можно объяснить этот феномен.