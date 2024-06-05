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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

В каких городах этим летом будет аномальная жара до +50 градусов

В каких городах этим летом будет аномальная жара до +50 градусов

5 июня 2024, 11:25
Фото: gorod55.ru
Стало известно, будет ли аномальная жара в 2024 году. Прогнозы не утешительные — по планете разгуливает природное явление «Эль-Ниньо». Какую опасность оно представляет для землян? Подробности — в материале Города55.

Эль-Ниньо — климатический феномен, от которого страдают жители Латинской Америки. Из-за него воздух в столице Бразилии прогрелся до рекордных показателей — +58,5 градусов. За последние десять лет в Рио-де-Жанейро температура никогда так не поднималась.

Какая погода будет летом 2024 года в России

Этот климатический «сюрприз» ожидается и в России, пишет «Царьград». Есть большая вероятность, что целые регионы будут в зоне влияния экстремальных температур. Российская аудитория уже активно обсуждает, куда бежать от жары.

В период климатических изменений «природа сходит с ума». Эль-Ниньо появился еще прошлым летом, а в этом году ситуация только накаляется. Раз в несколько лет поверхность воды в экваториальной части Тихого океана становится на два-три градуса теплее, чем обычно. Это приводит к изменениям в атмосферном давлении, влажности, циркуляции воздуха. Так можно объяснить этот феномен.

Фото: gorod55.ru

Вероятность аномальной жары составляла 50-60% в прошлом году. В начале 2024 года она достигла 90%. Об этом заявляли ученые из Китайской академии наук в издании Scientific Reports. Исследователи климата делают прогноз, что в России будет аномальная жара в +35 градусов. По их информации, к зною стоит готовиться в регионах:

  • Москва и Московская область
  • Санкт-Петербург
  • Тверь
  • Калуга
  • Тула
  • Ярославль
  • Владимир
  • Псков
  • Нижний Новгород
  • Калининград

Однако это еще не все, потому что грядет повышение температуры до +50 градусов. Экстремальное лето нагрянет в Самару, Волгоград, Казань и Йошкар-Олу, в Ялту и Сочи, Краснодар, Пятигорск, Кисловодск. Также запастись пятилитровыми бутылками с водой и мощными кондиционерами стоит жителям Владикавказа, Магаса, Грозного и Махачкалы.

Климатологи прогнозировали, что температура воздуха вырастет почти на семь градусов по сравнению с обычными показателями.

Прогнозы российских экспертов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус вместе с тем попытался успокоить волнения граждан. Он заверил, что Эль-Ниньо подходит к концу. Температура в России действительно поднимается высоко, но синоптики прогнозируют, что жара постепенно будет уходить из Центрально-Европейской России и Северо-Запада.

У научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда то же мнение по поводу страшных прогнозов. Он отметил, что Эль-Ниньо переходит в нейтральную фазу. Во второй половине летнего сезона ожидается обратный жаре процесс.

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