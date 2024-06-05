Теперь по-летнему. Из Омска начали летать рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Сегодня, 5 июня, авиакомпания «Якутия» начала выполнять летние рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи и обратно, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Карбышева.
Так, вылеты из Омска в Сочи будут осуществляться средам в 12:40, время в пути составит 4 часа 15 минут. Самолет в Якутск будет вылетать в тот же день недели, но позднее — в 23:30, путь займет 4 часа 50 минут. Отмечается, что рейсы будут выполняться до 25 сентября.
Ранее Город55 писал о введении дополнительных мер безопасности в омском аэропорту.