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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Из Омска начали летать летние рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи

Теперь по-летнему. Из Омска начали летать рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи

5 июня 2024, 10:38
Фото: 1MI

Из Омска начали летать летние рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи

О начале работы маршрута по летнему графику рассказали в пресс-службе аэропорта им. Карбышева, из Омска в Сочи самолет будет отправляться по средам в 12:40, а в Якутск — в 23:30.

Сегодня, 5 июня, авиакомпания «Якутия» начала выполнять летние рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи и обратно, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Карбышева.

Так, вылеты из Омска в Сочи будут осуществляться средам в 12:40, время в пути составит 4 часа 15 минут. Самолет в Якутск будет вылетать в тот же день недели, но позднее — в 23:30, путь займет 4 часа 50 минут. Отмечается, что рейсы будут выполняться до 25 сентября.

Ранее Город55 писал о введении дополнительных мер безопасности в омском аэропорту.

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