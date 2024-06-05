Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году. Ответ экспертов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
По данным Ассоциации Туроператоров (АТОР), этим летом россияне совершат около 5,6 млн поездок в зарубежные страны. Чаще всего туристы выбирают Турцию, где в рамках туров заметно повышаются цены в популярные гостиницы, если заезжать во второй половине лета.
Туристам рекомендуют как можно скорее заняться бронированием. По словам главы сети турагентств «А-Клуб» Олега Виноградова, сейчас удачный момент еще и потому, что в последнюю неделю рубль несколько укрепился. Но все же соотношение спроса и предложения играет большую роль в формировании цен на туры.
Есть при этом гостиницы в Турции, которые не поднимают цены на июль–август. Это заметил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов. Иногда тарифы даже снижаются, так что рост цен на отдых в Турции трендом пока быть не может, считает эксперт. Ценовую динамику можно не предугадаешь, так что конкретных рекомендаций давать сложно.
«Если и будет какая-то просадка по рынку, то очень незначительная и в этот краткосрочный период могут появиться какие-то спецпредложения. Но прогнозировать сложно, поскольку мы пока не понимаем ни объемов, ни сумм неисполненных обязательств», — сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Этим летом средний чек тура на одного в турпакете с перелетом у крупных туроператоров составляет около 105-128 тыс рублей. Такие цифры приводят представители АТОР. У многих туроператоров средний чек вырос на 7-12%, если сравнивать с данными 2023 года. Вместе с тем какие-то компании снизили стоимость своих услуг. В этом числе, например, Anex, «Интурист».
Если отправиться в Турцию вдвоем на неделю, купив пакетное предложение (перелет, трансфер, проживание, питание, медстраховка), то можно отдать от 180 до 200 тыс рублей. Об этом говорит исполнительный директор «АТА» Наталия Осипова.
Провести отпуск в Турции этим летом планируют 18% многодетных семей России, свидетельствует информация Российского союза туриндустрии (РСТ). Однако и для этой категории туристов отдых подорожал. Рост цен составил 31,5%, пишут «Новые Известия».
Средний чек на летний отдых для семьи из пяти человек в Турции составит 389,6 тыс рублей. Тем не менее спрос на путевки на этот курорт вырос вдвое, говорят в компании Fun&Sun.