Сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году. Ответ экспертов

Есть при этом гостиницы в Турции, которые не поднимают цены на июль–август. Это заметил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов. Иногда тарифы даже снижаются, так что рост цен на отдых в Турции трендом пока быть не может, считает эксперт. Ценовую динамику можно не предугадаешь, так что конкретных рекомендаций давать сложно.