Рядом с мэрией. Проживание гостей на День города Омска обойдется в полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
В Омске выделили 507 тысяч рублей на проживание иногородних гостей, приглашенных на празднование Дня города. Управделами городской администрации снимет для них 30 номеров — 10 номеров категории люкс с двумя комнатами (гостиной и спальней) и 20 однокомнатных улучшенных номеров повышенной комфортности.
Как следует из проекта контракта, проживать в гостинице приглашенные гости будут со 2 по 5 августа. Гостиница обязательно должна быть расположена на расстоянии не более 2 км от здания мэрии.
В номерах категории люкс и повышенной комфортности должны быть телевизор, фен, кондиционер, интернет и санузел. А в стоимость проживания включены завтраки.
Отметим, что полная программа празднования Дня города пока неизвестна. Но традиционно в Воскресенском и Выставочном скверах в начале августа разместится цветочная выставка «Флора».