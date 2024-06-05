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Posted Сегодня, 03:53

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Рядом с мэрией. Проживание гостей на День города Омска обойдется в полмиллиона рублей

5 июня 2024, 03:53
Фото: gorod55.ru
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Для гостей на День города Омска снимут гостиничные номера за полмиллиона рублей

Гостиница должна располагаться на расстоянии не более двух км от здания городской администрации.

В Омске выделили 507 тысяч рублей на проживание иногородних гостей, приглашенных на празднование Дня города. Управделами городской администрации снимет для них 30 номеров — 10 номеров категории люкс с двумя комнатами (гостиной и спальней) и 20 однокомнатных улучшенных номеров повышенной комфортности.

Как следует из проекта контракта, проживать в гостинице приглашенные гости будут со 2 по 5 августа. Гостиница обязательно должна быть расположена на расстоянии не более 2 км от здания мэрии.

В номерах категории люкс и повышенной комфортности должны быть телевизор, фен, кондиционер, интернет и санузел. А в стоимость проживания включены завтраки.

Отметим, что полная программа празднования Дня города пока неизвестна. Но традиционно в Воскресенском и Выставочном скверах в начале августа разместится цветочная выставка «Флора».

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#Юлия Истомина#Омск#Праздники#Аукцион#День города#Гостиницы#Новости#Гости#Управделами
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