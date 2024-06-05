РЭО: КПО мощностью 250 тысяч тонн в год за 4,7 млрд построят в Томской области

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Детали проекта обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Денис Буцаев сообщил, что в Томской области планируется построить мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год до конца 2024 года. Мощность утилизации ТКО на этом объекте составит 100 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд рублей. В рамках подписанного соглашения будет рассмотрена возможность финансирования проекта со стороны Российского экологического оператора. Проект будет реализован на основе концессии, пишет prmira.ru.
Концессионер планирует привлечь льготное финансирование от РЭО на сумму более 4 млрд рублей для создания объекта.
Губернатор Владимир Мазур отметил, что сортировка и переработка отходов — важнейшая задача, поставленная президентом России. Решение этой задачи позволит сохранить уникальную природу Томской области, которая является одной из визитных карточек региона. Мазур подчеркнул, что задача будет решаться совместно с одной из крупнейших российских компаний, обладающих необходимыми компетенциями.
Создание объекта позволит региону практически полностью достичь показателей по сокращению объемов захоронения отходов в два раза и обеспечить 100%-ную обработку ТКО.
Во время встречи также обсуждался вопрос завершения создания комплексной системы обращения с ТКО в регионе. Для этого необходимо построить три объекта обработки ТКО малой мощности и несколько вспомогательных объектов. РЭО окажет содействие региону в структурировании этого проекта.