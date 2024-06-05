РЭО: КПО мощностью 250 тысяч тонн в год за 4,7 млрд построят в Томской области

Денис Буцаев сообщил, что в Томской области планируется построить мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год до конца 2024 года. Мощность утилизации ТКО на этом объекте составит 100 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд рублей. В рамках подписанного соглашения будет рассмотрена возможность финансирования проекта со стороны Российского экологического оператора. Проект будет реализован на основе концессии, пишет prmira.ru.