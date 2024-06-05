Омские спасатели показали, как тушили пожар в ресторане «Хочу Пури» в центре города

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В МЧС России по Омской области поделились кадрами тушения пожара в ресторане «Хочу Пури». ЧП произошло сегодня, 5 июня, в предобеденное время, в заведении загорелась крыша.
На месте работали 7 единиц техники и 32 человека личного состава.
«До прибытия сотрудников МЧС России эвакуировались 20 человек. Предварительно, площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
Ранее Город55 опубликовал первые кадры с места происшествия: