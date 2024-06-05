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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Омские спасатели показали, как тушили пожар в ресторане «Хочу Пури» в центре города

Омские спасатели показали, как тушили пожар в ресторане «Хочу Пури» в центре города

5 июня 2024, 07:31
Фото: МЧС России по Омской области
Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

В МЧС России по Омской области поделились кадрами тушения пожара в ресторане «Хочу Пури». ЧП произошло сегодня, 5 июня, в предобеденное время, в заведении загорелась крыша.

Видео: МЧС России по Омской области

На месте работали 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

«До прибытия сотрудников МЧС России эвакуировались 20 человек. Предварительно, площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Ранее Город55 опубликовал первые кадры с места происшествия:

В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»
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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Омск#Пострадавшие#Эвакуация#Ресторан#Техника#МЧС России
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