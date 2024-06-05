Омская компания «Стройтраст» построит в регионе сразу два новых предприятия

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Как сообщил официальный Telegram-канал главы Омской области, Виталия Хоценко, в 2025 году экономика региона прирастет сразу двумя предприятиями: заводом металлоконструкций и битумным терминалом.
По информации, представленной в сообщении, партнером Омской области в этом соглашении стала инвестиционно-строительная компания «Стройтраст», возглавляемая Арманом Акопяном.
Оба проекта предполагается вывести на максимальные показатели производства в 2025 году, однако первая продукция завода появится уже в этом году. Кроме того предприятие предполагается оснастить по последнему слову техники — роботизированным оборудованием. По предварительным оценкам, для реализации проекта потребуется 2,4 млрд рублей.
Возведение битумного терминала обойдется в меньшую сумму — предварительно сообщается об инвестициях в размере 1 млрд рублей. Подобный проект предполагает строительство автоматизированного комплекса, где битум можно будет принимать и хранить, а также перекачивать и дозировать для дальнейшей транспортировки.
Как отметил в своем сообщении Виталий Хоценко, для омских предприятий необходимы перспективы развития именно в «домашнем» регионе, поскольку благодаря им в области формируются новые рабочие места и налоговые отчисления.
Напомним, ранее глава региона анонсировал старт производства и другой востребованной металлической продукции — решетчатых настилов: