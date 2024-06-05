gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Заключение соглашения

Омская компания «Стройтраст» построит в регионе сразу два новых предприятия

5 июня 2024, 11:16
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Заключение соглашения

В Омской области появится битумный терминал и завод металоконструкций

Все необходимые договоренности между Виталием Хоценко и Арманом Акопяном, директором компании, были достигнуты на переговорах в рамках ПМЭФ-2024.

Как сообщил официальный Telegram-канал главы Омской области, Виталия Хоценко, в 2025 году экономика региона прирастет сразу двумя предприятиями: заводом металлоконструкций и битумным терминалом.

По информации, представленной в сообщении, партнером Омской области в этом соглашении стала инвестиционно-строительная компания «Стройтраст», возглавляемая Арманом Акопяном.

Оба проекта предполагается вывести на максимальные показатели производства в 2025 году, однако первая продукция завода появится уже в этом году. Кроме того предприятие предполагается оснастить по последнему слову техники — роботизированным оборудованием. По предварительным оценкам, для реализации проекта потребуется 2,4 млрд рублей.

Возведение битумного терминала обойдется в меньшую сумму — предварительно сообщается об инвестициях в размере 1 млрд рублей. Подобный проект предполагает строительство автоматизированного комплекса, где битум можно будет принимать и хранить, а также перекачивать и дозировать для дальнейшей транспортировки.

Как отметил в своем сообщении Виталий Хоценко, для омских предприятий необходимы перспективы развития именно в «домашнем» регионе, поскольку благодаря им в области формируются новые рабочие места и налоговые отчисления.

Напомним, ранее глава региона анонсировал старт производства и другой востребованной металлической продукции — решетчатых настилов:

Виталий Хоценко сообщил о запуске в Омске завода по производству решетчатого настила
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Бизнес#Новости#Омская компания#Предприятия#Транспортировка#Арман Акопян#Виталий Хоценко#Стройтраст#Завод металлоконструкций#ПМЭФ-2024
Подпишитесь
Загорелся жир. Стала известна причина пожара в омском ресторане «Хочу Пури»
Сегодня, 09:09
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
Сегодня, 09:19
Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины
Сегодня, 06:22
Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов
Сегодня, 04:36
Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер
Сегодня, 06:40
Аукцион провалился. В Омске не нашли проектировщика для нового кладбища у Морозовки
Сегодня, 08:21
"