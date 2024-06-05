Омская компания «Стройтраст» построит в регионе сразу два новых предприятия

Оба проекта предполагается вывести на максимальные показатели производства в 2025 году, однако первая продукция завода появится уже в этом году. Кроме того предприятие предполагается оснастить по последнему слову техники — роботизированным оборудованием. По предварительным оценкам, для реализации проекта потребуется 2,4 млрд рублей.