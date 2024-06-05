Нормы багажа и ручной клади: что можно и что нельзя брать с собой в самолет

Для жидкостей, которые пассажир берет с собой в ручную кладь, действует четкое правило: емкости должны быть объемом не более 100 мл, а в сумме не более 1 литра. Взять бутылку объемом 200 мл с шампунем на дне не получится, ее все равно попросят выбросить. Так что все средства обязательно нужно переливать в емкости мини-формата. К жидкостям, кстати, относят и не совсем очевидные продукты: например, мед, варенье, паштеты и некоторые виды сыров.