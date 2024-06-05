Нормы багажа и ручной клади: что можно и что нельзя брать с собой в самолет

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Ручной кладью называют вещи, которые пассажир может пронести с собой в салон самолета. Во время полета ее обычно размещают на багажной полке либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Размер, вес и другие требования к ручной клади устанавливает каждый перевозчик отдельно, поэтому стоит перед полетом свериться с правилами авиакомпании, которой вы летите.
Проверяют ручную кладь на стойке регистрации в аэропорту либо перед выходом на посадку. Чаще всего максимальный вес ручной клади, которую можно пронести на борт, составляет 5-10 кг. Помимо веса, обращать внимание стоит и на размер ручной клади: она обязательно должна поместиться в калибратор с определенными габаритами.
В общем чтобы не было неприятных сюрпризов перед полетом, лучше заранее измерить свой рюкзак, сумку или чемодан и посмотреть, подходят ли они по размеру. Если забыли сделать это дома, можно воспользоваться свободной стойкой взвешивания багажа в аэропорту.
Многие авиаперевозчики кроме ручной клади разрешают взять в салон еще и личные вещи, которые пассажир носит при себе. К ним относятся:
Политика бесплатного провоза сверх нормы ручного багажа может различаться в зависимости от авиакомпании и класса билета.
Для жидкостей, которые пассажир берет с собой в ручную кладь, действует четкое правило: емкости должны быть объемом не более 100 мл, а в сумме не более 1 литра. Взять бутылку объемом 200 мл с шампунем на дне не получится, ее все равно попросят выбросить. Так что все средства обязательно нужно переливать в емкости мини-формата. К жидкостям, кстати, относят и не совсем очевидные продукты: например, мед, варенье, паштеты и некоторые виды сыров.
Исключения в некоторых случаях касаются перевозки питания для ребенка. Пассажирам разрешают пронести с собой баночки с детским питанием, даже если их объем превышает 100 мл. Пронести на борт можно и алкоголь либо парфюм из дьюти-фри, если они находятся внутри запечатанного пакета с чеком.
Все что угодно пронести с собой на борт самолета не получится. Авиационные правила запрещают брать в салон следующие предметы:
Во время полета в зависимости от его длительности пассажирам предлагают питание — простой перекус либо горячую еду. У лоукостеров (перевозчиков, которые осуществляют дешевые перелеты за счет отказа от большинства традиционных пассажирских услуг) за еду придется заплатить дополнительно или взять какой-то перекус с собой в «дорогу».
Подойдет, например, все, что не мнется и не портится долго: яблоки, орехи, сухофрукты, булочки, батончики. Если же вы хотите взять жидкую еду, йогурты или пюре, в силу вступает правило «не больше 100 мл».
Хоть все авиакомпании предупреждают о допустимых нормах ручной клади, часто пассажирам приходится судорожно раскидывать лишние вещи по карманам, чтобы избежать перевеса.
Один из вариантов, если перевеса не удалось избежать, оставить лишние вещи в камере хранения. Из минусов — услуга эта платная, и она не подходит тем пассажирам, кто не планирует возвращаться в данный город.
За сверхнормативный багаж или ручную кладь можно заплатить. Делать это лучше заранее на сайте перевозчика, а не в аэропорту при регистрации на рейс. В первом случае, скорее всего, удастся немного сэкономить. Кстати, если пассажир готов доплатить за перевозку багажа, а авиакомпания не сможет предоставить ему условия для этого, закон будет на стороне пассажира.
Тем же, кто пойдет на принцип и вообще откажется убирать лишние вещи либо доплачивать за них, грозит отказ в посадке на рейс.
Для детей до двух лет, которых авиакомпании называют «инфантами» (INF), работают отдельные правила. Если ребенок не занимает отдельного кресла, а летит на руках у родителя, то билет ему оформляется с большой скидкой или вообще бесплатно. Бесплатный билет для «инфанта» в эконом-классе чаще всего включает в себя ручную кладь.
Также ряд авиакомпаний разрешает пассажиру с ребенком взять на борт запас детского питания и воды, а также коляску, люльку или детское автокресло.
Некоторые авиаперевозчики допускают бесплатную перевозку детской коляски, а также автокресла и люльки. В салон их можно пронести только, если эти предметы соответствуют размерам ручной клади.
Автокресло при этом должно быть одобрено для перелетов и иметь специальную маркировку «For use in aircraft». Люльку и автокресло, которые не используются в полете, следует убрать на багажную полку. Иногда авиакомпании разрешают пассажиру с ребенком пользоваться детской коляской до трапа самолета, после чего забирают ее в багажное отделение.
Похожие правила действуют и для маломобильных пассажиров: инвалидное кресло, соответствующее размерам ручной клади, можно взять на борт самолета.
Одно место ручной клади габаритами 36×30×23 см и одно дополнительное место 4×36×30 см весом не более 5 кг. Ручная кладь должна свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления.
«Победа», кстати, выпустила специальный рюкзак, соответствующий одобренным габаритам. В аэропорту пассажира с таким рюкзаком даже не будут просить воспользоваться калибратором, а сразу пропустят на борт.
Для эконом-класса допускается взять с собой в салон сумку размером 55×40×23 см и весом не более 10 кг, для бизнес-класса — сумку таких же габаритов, но весом не более 15 кг.
В ручную кладь пассажир может взять одну сумку, чемодан или рюкзак. Для минимум и оптимум-класса предусмотрено одно место размером 40×30×20 см и весом не более 5 кг, для премиум-класса и бизнес-класса — одно место таких же габаритов и веса, а также еще одно место размером 55×40×25 см и весом не более 10 кг. Размеры сумки считаются вместе с колесиками, ручками и другой фурнитурой.
Габариты ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать 55×40×20 см. Но вес и доступное количество мест зависят от класса: у эконома — это одно место весом не более 10 кг, а у бизнес-класса — два места общим весом не более 15 кг.
Ручная кладь пассажиров эконом-класса и комфорт-класса не должна превышать по весу 10 кг, для бизнес-класса — не более 15 кг. По габаритам одно место ручной клади для всех классов обслуживания должно быть менее 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту.
Допускается перевозка ручной клади габаритами не более 40×30×20 см и весом до 10 кг для тарифов «лайт» и «оптимум», и габаритами не более 55×40×20 см и весом до 10 кг для тарифа «премиум».
Добавим, что на сайте каждой авиакомпании всегда размещены подробные правила перевозки ручной клади и багажа, а также список разрешенных и запрещенных предметов. Изучение этого раздела не займет много времени.