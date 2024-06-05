Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:47
В Омске сегодня ожидаются осадки разной интенсивности и усиление ветра. По прогнозам синоптиков «Обь-Иртышского УГМС», во второй половине дня 5 июня возможны неблагоприятные погодные условия.
Омичей предупреждают, что в некоторых районах пройдут ливневые дожди, местами с грозами и градом. Во время грозы ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду.
Согласно прогнозу погоды, завтра в регионе опять ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, местами до 20 м/с. В пятницу и субботу пройдут уже кратковременные дожди с грозой. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +28 градусов, а ночью опустится до +7 градусов.
В такую погоду часто происходят ЧС: увеличивается количество пожаров в частных домах, происходят аварии на системах жизнеобеспечения, обрываются линии связи и электропередач. Также возможны проблемы с транспортом и усложнение условий для проведения аварийно-восстановительных работ.
При ЧС и авариях, вызванных погодными условиями, жителям Омска нужно немедленно информировать дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области. Телефоны: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.