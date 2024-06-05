gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

иллюстрация

Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер

5 июня 2024, 06:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Во второй половине дня в Омске ожидаются ливни с грозой, град и шквальный ветер

Синоптики предупредили, что сегодня во второй половине дня в Омске возможны неблагоприятные погодные условия: ливни, грозы и град. Во время грозы ожидается шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

В Омске сегодня ожидаются осадки разной интенсивности и усиление ветра. По прогнозам синоптиков «Обь-Иртышского УГМС», во второй половине дня 5 июня возможны неблагоприятные погодные условия.

Омичей предупреждают, что в некоторых районах пройдут ливневые дожди, местами с грозами и градом. Во время грозы ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду.

Согласно прогнозу погоды, завтра в регионе опять ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, местами до 20 м/с. В пятницу и субботу пройдут уже кратковременные дожди с грозой. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +28 градусов, а ночью опустится до +7 градусов.

погода на ближайшие три дняпогода на ближайшие три дня
погода на ближайшие три дня
Фото: «Обь-Иртышское УГМС

В такую погоду часто происходят ЧС: увеличивается количество пожаров в частных домах, происходят аварии на системах жизнеобеспечения, обрываются линии связи и электропередач. Также возможны проблемы с транспортом и усложнение условий для проведения аварийно-восстановительных работ.

При ЧС и авариях, вызванных погодными условиями, жителям Омска нужно немедленно информировать дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области. Телефоны: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце
Узнать подробнее
Читайте также:
Дождь с градом и шквалистый ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждениеДождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дниКапризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
#Общество#Происшествия#Погода#Омск#Омская область#Авария#МЧС#Новости#Гроза#Дождь#Ветер#Град
Подпишитесь
Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины
Сегодня, 06:22
В Омской области появилось Главное управление молодежной политики
Сегодня, 02:51
Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным
Вчера, 11:39
Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов
Сегодня, 04:36
Шок. В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»
Сегодня, 05:56
"