Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер

Согласно прогнозу погоды, завтра в регионе опять ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, местами до 20 м/с. В пятницу и субботу пройдут уже кратковременные дожди с грозой. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +28 градусов, а ночью опустится до +7 градусов.