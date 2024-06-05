Для МСП России, Белоруссии, Узбекистана создадут окно поддержки совместных проектов

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, представители бизнеса каждой из стран — участниц соглашения теперь имеют возможность обращаться не только к национальным институтам МСП, но и к уполномоченным представительствам государств-партнеров, являющихся участниками соглашения. На данный момент документ подписали Россия, Республика Беларусь и Узбекистан. Также о намерении присоединиться к соглашению заявили Казахстан и Киргизия. Для ускорения процессов по реализации соглашения будут задействованы интернет-сервисы, в том числе цифровая платформа МСП.РФ, пишут РИА Новости.