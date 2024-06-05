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Для МСП России, Белоруссии, Узбекистана создадут окно поддержки совместных проектов

Для МСП России, Белоруссии, Узбекистана создадут окно поддержки совместных проектов

5 июня 2024, 13:50
Фото: 1MI
Малым и средним предприятиям России, Белоруссии и Узбекистана будет доступно единое окно помощи. Поддержка будет предоставляться в виде нефинансовых мер и гарантий при реализации совместных проектов.

Соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума — 2024 генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, главой Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петром Арушаньянцем, главой Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхоном Махаматовым и исполнительным директором Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антоном Куприновым.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, представители бизнеса каждой из стран — участниц соглашения теперь имеют возможность обращаться не только к национальным институтам МСП, но и к уполномоченным представительствам государств-партнеров, являющихся участниками соглашения. На данный момент документ подписали Россия, Республика Беларусь и Узбекистан. Также о намерении присоединиться к соглашению заявили Казахстан и Киргизия. Для ускорения процессов по реализации соглашения будут задействованы интернет-сервисы, в том числе цифровая платформа МСП.РФ, пишут РИА Новости.

В рамках соглашения предусматриваются обмен опытом и эффективными практиками по развитию предпринимательства, а также сопровождение конкретных бизнес-проектов МСП, включая помощь по встраиванию в цепочки поставок. Помимо этого, соглашение включает в себя пункты о работе по улучшению мер поддержки малых и средних предприятий и разработке дорожных карт для конкретных проектов и других направлений.

Напомним, что государственная поддержка российским МСП предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по инициативе главы государства Владимира Путина.

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