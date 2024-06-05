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Иллюстрация

«Человек-легенда». В Омске на 65-м году жизни скончался учитель Борис Коноплев

5 июня 2024, 11:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске после продолжительной болезни скончался учитель Борис Коноплев

Борис Коноплев преподавал английский язык в лицее №74, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

О смерти преподавателя английского языка Бориса Коноплева сообщили в администрации БОУ г. Омска «Лицей №74». Мужчина скончался в возрасте 65 лет после продолжительной болезни.

Борис Коноплев был учителем первой категории, он проработал в лицее более 30 лет. Также награжден почетной грамотой департамента образования городской администрации. Коллеги ценили его за прямолинейность и доброту, а ученики — за юмор и профессионализм.

«Человек-легенда, эрудит, знаток нескольких иностранных языков, патриот — таким он останется в памяти», — написали в мэрии Омска.

Прощание состоится в Ритуальном зале на улице Орджоникидзе, 289, 7 июня.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Коноплева.

Фото: Администрация Омска
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