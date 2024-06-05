«Человек-легенда». В Омске на 65-м году жизни скончался учитель Борис Коноплев

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
О смерти преподавателя английского языка Бориса Коноплева сообщили в администрации БОУ г. Омска «Лицей №74». Мужчина скончался в возрасте 65 лет после продолжительной болезни.
Борис Коноплев был учителем первой категории, он проработал в лицее более 30 лет. Также награжден почетной грамотой департамента образования городской администрации. Коллеги ценили его за прямолинейность и доброту, а ученики — за юмор и профессионализм.
«Человек-легенда, эрудит, знаток нескольких иностранных языков, патриот — таким он останется в памяти», — написали в мэрии Омска.
Прощание состоится в Ритуальном зале на улице Орджоникидзе, 289, 7 июня.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Коноплева.