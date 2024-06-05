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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

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Берегитесь. Скоро Омскую область накроет штормовой ветер, ливень и град

5 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
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Жителей Омской области предупредили о скором ухудшении погодных условий

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что в ближайшие сутки на территории региона прогнозируется мощный ветер, дожди и град.

На Омскую область снова надвигается опасная погода, об этом рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС. По их прогнозу, на протяжении ближайших суток в регионе будут идти сильные дожди, ожидаются грозы, град и усиление порывов ветра до 23 м/с.

В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, среди которых: повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабоукрепленных конструкций. Чтобы избежать неприятностей, во время ухудшения погоды лучше укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.

Если вы все же стали свидетелем ЧС, следует сообщить об этом в дежурную смену МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обращаться в ЕДДС по телефону: 78-78-78.

Напомним, что, несмотря на осадки и сильный ветер, ближайшие дни в Омской области будут жаркими. Температура воздуха завтра днем поднимется до +28 градусов. Подробный прогноз смотрите в материале.

Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер
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