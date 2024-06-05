Берегитесь. Скоро Омскую область накроет штормовой ветер, ливень и град

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
На Омскую область снова надвигается опасная погода, об этом рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС. По их прогнозу, на протяжении ближайших суток в регионе будут идти сильные дожди, ожидаются грозы, град и усиление порывов ветра до 23 м/с.
В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, среди которых: повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабоукрепленных конструкций. Чтобы избежать неприятностей, во время ухудшения погоды лучше укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.
Если вы все же стали свидетелем ЧС, следует сообщить об этом в дежурную смену МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обращаться в ЕДДС по телефону: 78-78-78.
Напомним, что, несмотря на осадки и сильный ветер, ближайшие дни в Омской области будут жаркими. Температура воздуха завтра днем поднимется до +28 градусов. Подробный прогноз смотрите в материале.