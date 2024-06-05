Берегитесь. Скоро Омскую область накроет штормовой ветер, ливень и град

Если вы все же стали свидетелем ЧС, следует сообщить об этом в дежурную смену МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обращаться в ЕДДС по телефону: 78-78-78.