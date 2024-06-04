Заказы по всей России. Концепцию для Старозагородной рощи Омска разработают москвичи

Проектом следует предусмотреть зону для взрослых с беседками и летним солярием, места тихого отдыха с беседками, перголами и скамейками, зону интеллектуальных игр, экотропу, места для занятия фитнесом и йогой, зону общепита и детские площадки. Озеленение рассчитывают сохранить по максимуму, но не исключают, что придется проводить санитарные рубки деревьев и кустарников.