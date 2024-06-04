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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:23

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Заказы по всей России. Концепцию для Старозагородной рощи Омска разработают москвичи

4 июня 2024, 10:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

Москвичам заплатят 10 млн за проект благоустройства Старозагородной рощи Омска

Компания снизила начальную цену на 7 млн рублей и обошла других участников аукциона.

Стало известно, кто займется проведением инженерных изысканий и разработкой проектной и рабочей документации по благоустройству Старозагородного парка площадью 9,7 га. Аукционом заинтересовались три компании, но самую низкую цену в итоге предложила автономная некоммерческая организация поддержки культуры «Доминанта-тон» из Москвы.

Начальную цену московская компания снизила с 17,15 до 9,685 млн рублей. 4 июня «Управление по охране животного мира» заключило с АНО «Доминанта-тон» контракт.

Концепция, точнее три варианта эскизных проектов благоустройства Старозагородной рощи, по условиям контракта, должна быть готова к 1 декабря 2024 года. На территории рекреационной зоны появится входная группа со стороны перекрестка Красного пути и Березовой, двухэтажный визит-центр, единая дорожно-тропиночная сеть с основными и второстепенными пешеходными маршрутами, парковки для автомобилей.

Территория, которую собираются благоустроитьТерритория, которую собираются благоустроить
Территория, которую собираются благоустроить
Фото: Портал госзакупок

Проектом следует предусмотреть зону для взрослых с беседками и летним солярием, места тихого отдыха с беседками, перголами и скамейками, зону интеллектуальных игр, экотропу, места для занятия фитнесом и йогой, зону общепита и детские площадки. Озеленение рассчитывают сохранить по максимуму, но не исключают, что придется проводить санитарные рубки деревьев и кустарников.

Отметим, что компания «Доминанта-тон», которой руководит Дмитрий Кучер, разрабатывала концепции благоустройства общественных пространств в различных городах России. Среди последних работ — проект благоустройства набережной реки Северный Донец в Белгороде, Вокзальной площади и улицы Вокзальной во Владимире, капремонта улиц Малышева и Владимира Высоцкого в Екатеринбурге.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Благоустройство#Подрядчик#Проект#Новости#Архитектор#Общественные пространства#Старозагородная роща
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