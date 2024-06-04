Заказы по всей России. Концепцию для Старозагородной рощи Омска разработают москвичи

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Стало известно, кто займется проведением инженерных изысканий и разработкой проектной и рабочей документации по благоустройству Старозагородного парка площадью 9,7 га. Аукционом заинтересовались три компании, но самую низкую цену в итоге предложила автономная некоммерческая организация поддержки культуры «Доминанта-тон» из Москвы.
Начальную цену московская компания снизила с 17,15 до 9,685 млн рублей. 4 июня «Управление по охране животного мира» заключило с АНО «Доминанта-тон» контракт.
Концепция, точнее три варианта эскизных проектов благоустройства Старозагородной рощи, по условиям контракта, должна быть готова к 1 декабря 2024 года. На территории рекреационной зоны появится входная группа со стороны перекрестка Красного пути и Березовой, двухэтажный визит-центр, единая дорожно-тропиночная сеть с основными и второстепенными пешеходными маршрутами, парковки для автомобилей.
Проектом следует предусмотреть зону для взрослых с беседками и летним солярием, места тихого отдыха с беседками, перголами и скамейками, зону интеллектуальных игр, экотропу, места для занятия фитнесом и йогой, зону общепита и детские площадки. Озеленение рассчитывают сохранить по максимуму, но не исключают, что придется проводить санитарные рубки деревьев и кустарников.
Отметим, что компания «Доминанта-тон», которой руководит Дмитрий Кучер, разрабатывала концепции благоустройства общественных пространств в различных городах России. Среди последних работ — проект благоустройства набережной реки Северный Донец в Белгороде, Вокзальной площади и улицы Вокзальной во Владимире, капремонта улиц Малышева и Владимира Высоцкого в Екатеринбурге.