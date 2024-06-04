gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Иллюстрация

В Омске на «губернаторской даче» собираются отремонтировать тротуары за 9 млн

4 июня 2024, 06:17
Фото: 1MI
Иллюстрация
На работы подрядчику отводят два месяца.

В Омске на улице Березовая, 2/1, где находится так называемая госдача или «губернаторская дача», планируют отремонтировать тротуары. Соответствующая заявка появилась 3 июня на сайте госзакупок. Заявки принимают до 11 июня. Максимальная цена контракта — 9,1 млн рублей.

Обновить тротуары необходимо в течение 60 дней с момента заключения контракта. В сопроводительной документации представлена схема ремонта.

Схема ремонтаСхема ремонта
Схема ремонта
Фото: Сайт госзакупок

Отметим, что комплекс на Березовой используется для приема высокопоставленных гостей. Территория находится на балансе казенного учреждения «Хозяйственное управление правительства Омской области».

Правительство Омской области купило у Абрамовича госдачу за 80 млн рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Ремонт#Омск#Тротуары#Губернаторская дача
Подпишитесь
ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области
Вчера, 06:00
Есть угроза жизни. В доме на Пригородной, покрывшемся трещинами, провели экспертизу
Сегодня, 04:14
Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
Вчера, 03:03
В омской мэрии назначили директора департамента контроля
Сегодня, 04:15
Вмешалась ФАС. Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард руб
Сегодня, 02:58
Проект готов. Новый дом вместо долгостроя на Поворотной хотят возвести за 5 месяцев
Сегодня, 04:58
"