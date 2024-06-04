В Омске на «губернаторской даче» собираются отремонтировать тротуары за 9 млн

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Омске на улице Березовая, 2/1, где находится так называемая госдача или «губернаторская дача», планируют отремонтировать тротуары. Соответствующая заявка появилась 3 июня на сайте госзакупок. Заявки принимают до 11 июня. Максимальная цена контракта — 9,1 млн рублей.
Обновить тротуары необходимо в течение 60 дней с момента заключения контракта. В сопроводительной документации представлена схема ремонта.
Отметим, что комплекс на Березовой используется для приема высокопоставленных гостей. Территория находится на балансе казенного учреждения «Хозяйственное управление правительства Омской области».