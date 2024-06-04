Украденные в РФ украинскими мошенниками деньги идут на спонсирование ВСУ

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Согласно данным Сбера, в прошлом году мошенники похитили у россиян более 250 миллиардов рублей. Кузнецов отметил, что на территории Украины действует около 350 — 400 таких кол-центров, и около 40% украденных средств направляется на финансирование украинских вооруженных сил, пишет iz.ru.
Он также сообщил, что доля киберпреступлений от общего количества преступлений достигла 38%. Кузнецов подчеркнул беспрецедентность и критичность ситуации. Согласно недавним исследованиям, россияне опасаются стать жертвами как террористов, так и телефонных мошенников, что влияет не только на их финансовую безопасность, но и на психическое здоровье.
Примерно 1% абонентов доверяют легендам телефонных мошенников, что означает, что ежедневно около 200 тысяч человек могут стать жертвами преступников. Мошенники часто используют запугивание, утверждая, что человек может потерять свои средства.
Для более эффективного обмана мошенники используют электронные SIM-карты (eSIM), что позволяет им организовывать массовые обзвоны. Также они применяют SIM-боксы, позволяющие одновременно звонить на сотни и тысячи номеров с помощью роботов.
Кузнецов напомнил, что по российским законам иностранцы могут покупать SIM-карты без паспорта, используя ID-карту. Он предложил продавать SIM-карты только по паспорту для фиксирования данных.
Способы борьбы с телефонным мошенничеством будут обсуждаться на ПМЭФ-2024, где соберутся эксперты, чиновники, предприниматели и общественники.