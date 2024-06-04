Украденные в РФ украинскими мошенниками деньги идут на спонсирование ВСУ

Он также сообщил, что доля киберпреступлений от общего количества преступлений достигла 38%. Кузнецов подчеркнул беспрецедентность и критичность ситуации. Согласно недавним исследованиям, россияне опасаются стать жертвами как террористов, так и телефонных мошенников, что влияет не только на их финансовую безопасность, но и на психическое здоровье.