Топ-5 вакансий июня с зарплатой до 300 тысяч в Омске

В Омске ищут вахтенного матроса. От кандидата ждут, что у него есть опыт работы на буксирном судне. Также работодатель указал, что обязателен диплом матроса. Человек будет работать в навигационный период с июня по ноябрь на территориях Белого и Карского морей, а также выходить в Баренцево море.