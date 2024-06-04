Топ-5 вакансий июня с зарплатой до 300 тысяч в Омске

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Специалисты центра Зарплата.ру оценили свежие вакансии в Омске и составили рейтинг предложений с доходом от 120 до 300 тыс рублей.
Специалисту нужно будет заниматься хирургией заднего отрезка глаза, уметь работать при тяжелых травматических повреждениях глаза, проводить операции при патологии центрального отдела сетчатки.
Зарплата — до 300 тыс рублей.
В свежей вакансии указано, что у этой работы разъездной характер. Человек в этой должности должен будет управлять железнодорожно-строительными машинами и силовыми установками, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, выявлять и устранять неисправности узлов, агрегатов и механизмов машины.
Работодатель готов обучить сотрудника работать с нуля. Будущему сотруднику предлагают программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также другие опции соцпакета. Зарплата будет на уровне до 160 тыс рублей.
Специалист будет вести прием домашних животных и проводить необходимые манипуляции. В клинике готовы к обучению молодых ветеринаров. У врача предполагается гибкий график работы, уточняется в вакансии.
Зарплата составляет до 160 тыс рублей.
Нужен человек в отдел автоматизации. От специалиста ждут, что он будет разрабатывать средства диагностики и системы управления оборудованием, а также создавать электрические принципиальные схемы. Также эта работа подразумевает, что инженер участвует в испытаниях и сдаче технологических аппаратов.
У него будет заработок до 150 тыс рублей.
В Омске ищут вахтенного матроса. От кандидата ждут, что у него есть опыт работы на буксирном судне. Также работодатель указал, что обязателен диплом матроса. Человек будет работать в навигационный период с июня по ноябрь на территориях Белого и Карского морей, а также выходить в Баренцево море.
Зарплата будет на уровне до 120 тыс рублей, сообщает в свежей вакансии Омска работодатель.