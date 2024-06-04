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Топ-5 вакансий июня с зарплатой до 300 тысяч в Омске

Топ-5 вакансий июня с зарплатой до 300 тысяч в Омске

4 июня 2024, 16:49
Фото: gorod55.ru
Что предлагает рынок труда Омской области в июне? Список высокооплачиваемых предложений в регионе — в материале Города55.

Специалисты центра Зарплата.ру оценили свежие вакансии в Омске и составили рейтинг предложений с доходом от 120 до 300 тыс рублей.

1. Офтальмолог-витреоретинальный хирург

Специалисту нужно будет заниматься хирургией заднего отрезка глаза, уметь работать при тяжелых травматических повреждениях глаза, проводить операции при патологии центрального отдела сетчатки.

Зарплата — до 300 тыс рублей.

2. Машинист железнодорожно-строительной машины

В свежей вакансии указано, что у этой работы разъездной характер. Человек в этой должности должен будет управлять железнодорожно-строительными машинами и силовыми установками, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, выявлять и устранять неисправности узлов, агрегатов и механизмов машины.

Работодатель готов обучить сотрудника работать с нуля. Будущему сотруднику предлагают программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также другие опции соцпакета. Зарплата будет на уровне до 160 тыс рублей.

Фото: gorod55.ru

3. Ветеринарный врач

Специалист будет вести прием домашних животных и проводить необходимые манипуляции. В клинике готовы к обучению молодых ветеринаров. У врача предполагается гибкий график работы, уточняется в вакансии.

Зарплата составляет до 160 тыс рублей.

4. Ведущий инженер-электронщик

Нужен человек в отдел автоматизации. От специалиста ждут, что он будет разрабатывать средства диагностики и системы управления оборудованием, а также создавать электрические принципиальные схемы. Также эта работа подразумевает, что инженер участвует в испытаниях и сдаче технологических аппаратов.

У него будет заработок до 150 тыс рублей.

5. Матрос

В Омске ищут вахтенного матроса. От кандидата ждут, что у него есть опыт работы на буксирном судне. Также работодатель указал, что обязателен диплом матроса. Человек будет работать в навигационный период с июня по ноябрь на территориях Белого и Карского морей, а также выходить в Баренцево море.

Зарплата будет на уровне до 120 тыс рублей, сообщает в свежей вакансии Омска работодатель.

В Омске появились свежие вакансии для врачей с зарплатой до 300 тысяч
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