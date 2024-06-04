От 1,3 до 4,5 млн. В Омске выделили более 28 млн рублей на жилье для молодых семей

При этом сумма выплаты на семью зависит от количества членов семьи и их статуса. Например, семья, состоящая из мамы и ребенка, может получить сертификат на сумму 1,3 млн рублей. А если в семье оба родителя и шестеро детей, то сумма выплаты составит 4,5 млн рублей.