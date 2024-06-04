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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

иллюстрация

От 1,3 до 4,5 млн. В Омске выделили более 28 млн рублей на жилье для молодых семей

4 июня 2024, 05:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В 2024 году 11 молодых семей из Омска получат до 4,5 млн рублей на покупку жилья

В этом году благодаря соцвыплате 11 молодых семей, в том числе 7 многодетных, улучшат жилищные условия. На эти цели из консолидированного бюджета выделено более 28 млн рублей, сообщил Сергей Шелест.

Сумма выплаты зависит от количества членов семьи и их статуса: от 1,3 до 4,5 млн рублей на семью. В 2024 году 11 молодых семей, в том числе 7 многодетных, получат возможность улучшить свои жилищные условия благодаря социальной выплате.

На эти цели из консолидированного бюджета выделено более 28 млн рублей. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

социальная выплатасоциальная выплата
социальная выплата
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

При этом сумма выплаты на семью зависит от количества членов семьи и их статуса. Например, семья, состоящая из мамы и ребенка, может получить сертификат на сумму 1,3 млн рублей. А если в семье оба родителя и шестеро детей, то сумма выплаты составит 4,5 млн рублей.

Однако для получения выплаты необходимо иметь прописку в Омске. Чтобы узнать о других условиях участия в программе, вы можете обратиться в «Службу одного окна», которая находится по адресу: улица Гагарина, дом 32, корпус 1. Запись на прием осуществляется по телефону 78-79-01.

Программа «Молодая семья» — 2024: кому из омичей положена и сколько выплатят
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