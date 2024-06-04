Омские масла представили на международной выставке «Уголь России и майнинг»

Участники выставки и эксперты отрасли могли ознакомиться с характеристиками и преимуществами смазочных материалов, созданных специально для горнодобывающей промышленности и созданных полностью из отечественных сырья и компонентов. Кроме того, партнеров познакомили с уникальными цифровыми решениями.