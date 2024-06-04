Омские масла представили на международной выставке «Уголь России и майнинг»

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
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Updated Сегодня, 10:29
«Газпромнефть — смазочные материалы» представила современные разработки на международном форуме «Уголь России и майнинг — 2024», проходящем в Новокузнецке и собравшем более 600 компаний-участниц из 6 стран.
Участники выставки и эксперты отрасли могли ознакомиться с характеристиками и преимуществами смазочных материалов, созданных специально для горнодобывающей промышленности и созданных полностью из отечественных сырья и компонентов. Кроме того, партнеров познакомили с уникальными цифровыми решениями.
Трансмиссионные, гидравлические и моторные масла, охлаждающие жидкости, пластичные смазки и прочая продукция «Газпромнефть-СМ» применяются на ключевых предприятиях России и стран СНГ — ассортимент компании для добывающей отрасли насчитывает более 60 различных наименований.
«Мы стремимся обеспечить горнодобывающую отрасль современными смазочными материалами в полном объеме. „Газпромнефть-СМ“ постоянно совершенствует рецептуры масел и смазок с учетом запросов потребителей. Одной из технологических новинок, представленных на выставке, стало синтетическое трансмиссионно-гидравлическое масло для тяжелой карьерной, специальной и внедорожной техники. Оно обеспечивает эффективную работу даже в суровых климатических условиях и по своим характеристикам является уникальным для отечественного рынка. Еще один востребованный продукт — всесезонное моторное масло увеличенного интервала замены, высокое качество которого подтвердили недавние испытания на самосвалах. В нашем „арсенале“ также имеются современные трансмиссионные масла для карьерной техники и многоцелевые пластичные смазки, выдерживающие сверхвысокие нагрузки — и это лишь малая часть продуктовой линейки „Газпромнефть-СМ“ для угольной промышленности», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Кроме того, за счет особой рецептуры, созданной в Научно-исследовательском центре, продукция положительно влияет на ресурс машин, задействованных в работе горнодобывающих предприятий: смазочные материалы защищают самые высоконагруженные узлы карьерных самосвалов, экскаваторов и специализированного оборудования.
«Кемеровская область динамично развивающийся, индустриальный регион. Исторически он ассоциируется с добычей угля, но современная экономика гораздо более сложна и разнообразна — перед нами стоит стратегическая задача по ее дальнейшей диверсификации. Мы занимаемся преобразованием угольно-промышленного комплекса, модернизируем химические, машиностроительные и металлургические производства. Реализовать все эти масштабные цели невозможно без надежных бизнес-партнеров. Одним из крупнейших партнеров в области поставок смазочных материалов является „Газпром нефть“. На основе соглашения 2020 года наши предприятия стабильно получают отечественные масла и смазки, а также современные цифровые сервисы. Продукция компании используется практически во всех отраслях промышленности Кузбасса», — отметил Леонид Старосвет, заместитель председателя Правительства Кемеровской области и министра промышленности и торговли Кузбасса.