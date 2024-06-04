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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:35

Олимпийские звезды при поддержке РЭО проведут уборку на ПМЭФ

Олимпийские звезды при поддержке РЭО проведут уборку на ПМЭФ

4 июня 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор и социальный проект «Команда Звездный Десант» организуют спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мероприятия спортивно-экологической направленности мотивируют людей заботиться не только о своем здоровье, но и о „здоровье“ своей планеты. Ведь от каждого из нас зависит экологическое будущее нашей страны. Поэтому всех участников мы заранее хотим поблагодарить, они внесут свой вклад в защиту окружающей среды, смогут перенять экопривычки, которыми поделятся со своими близкими и знакомыми. А на площадке ПМЭФ устраивать такие мероприятия особо ценно», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В начале акции олимпийские чемпионы проведут разминку для всех участников. Затем все отправятся убирать берег реки Новой, а профессиональные аквалангисты очистят дно. После уборки активистов ждут угощения и розыгрыш подарков от партнеров мероприятия. Об этом пишет 56orb.ru.

В акции примут участие такие спортсмены, как Татьяна Лебедева, известная российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира; Дмитрий Труненков, заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион по бобслею; Наталья Воробьева, олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по вольной борьбе, а также Олимпийский совет Санкт-Петербурга.

Мероприятие состоится 8 июня в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой.

Российский экологический оператор является партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

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