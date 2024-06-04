Олимпийские звезды при поддержке РЭО проведут уборку на ПМЭФ

«Мероприятия спортивно-экологической направленности мотивируют людей заботиться не только о своем здоровье, но и о „здоровье“ своей планеты. Ведь от каждого из нас зависит экологическое будущее нашей страны. Поэтому всех участников мы заранее хотим поблагодарить, они внесут свой вклад в защиту окружающей среды, смогут перенять экопривычки, которыми поделятся со своими близкими и знакомыми. А на площадке ПМЭФ устраивать такие мероприятия особо ценно», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.