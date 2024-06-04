Невероятная статистика. «Авангард» подписал контракт с 18-летним нападающим Фиськовым

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Хоккейный клуб «Авангард» заключил первый профессиональный контракт со своим воспитанником Данилом Фиськовым. Об этом сообщили в соцсетях омской команды. Соглашение с 18-летним нападающим рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне Фиськов выступал за «Омских ястребов» в Юниорской хоккейной лиге, нападающий провел 40 матчей, в которых набрал 76 (35+41) очков при показателе полезности +64.
Напомним, что недавно «Авангард» продлил контракт с Владимиром Ткачевым, соглашение рассчитано на пять лет, до окончания сезона 2028/29.