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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

«Авангард» подписал контракт с 18-летним нападающим «Омских ястребов»

Невероятная статистика. «Авангард» подписал контракт с 18-летним нападающим Фиськовым

4 июня 2024, 12:09
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» подписал контракт с 18-летним нападающим «Омских ястребов»

Омский хоккейный клуб заключил первое профессиональное соглашение со своим воспитанником Данилом Фиськовым, в прошедшем сезоне нападающий выступал в Юниорской хоккейной лиге.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил первый профессиональный контракт со своим воспитанником Данилом Фиськовым. Об этом сообщили в соцсетях омской команды. Соглашение с 18-летним нападающим рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне Фиськов выступал за «Омских ястребов» в Юниорской хоккейной лиге, нападающий провел 40 матчей, в которых набрал 76 (35+41) очков при показателе полезности +64.

Напомним, что недавно «Авангард» продлил контракт с Владимиром Ткачевым, соглашение рассчитано на пять лет, до окончания сезона 2028/29.

Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года
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