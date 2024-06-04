Квесты, мастер-классы и бойня: куда сходить на День России в Омске

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Посещать все мероприятия можно будет бесплатно.
Место — Любинский проспект
Время -12:30
Участники традиционного парада будут идти от улицы Партизанской до Площади Победы. В этом году этот маршрут пройдут не только национально-культурные объединения и гости из других регионов и стран, но и студенты-иностранцы омских вузов в национальных костюмах.
Место — Площадь Победы, главная сцена
Время — 13:00
Время — с 13:30 до 17:00
Место — Любинский проспект
На главной улице города будут организованы тематические локации славянских и тюркских народов, народов стран Кавказа, Ближнего и Дальнего Востока, стран Западной Европы и Балтии. На площадках омичи и туристы смогут сделать фото на память, посмотреть ярмарку народных ремесел, поучаствовать в мастер-классах и увидеть концерты.
Место — сквер имени Дзержинского
Время — с 13:30 до 17:00
Место — Омская крепость
Время — с 14:00 до 18:00
Театрализованная батальная постановка «Защита ясачного населения» развернется на территории Омской крепости. Далее для гостей проведут квест по 14 интерактивным площадкам. Это будут локации, посвященные средствам связи, средствам передвижения, медицине, полевой кухне и многому другому. Кроме того, организаторы подготовят ко Дню России мастер-классы, угостят солдатской кашей и расскажут историю дозорной службы.