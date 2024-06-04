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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Квесты, мастер-классы и бойня: куда сходить на День России в Омске

Квесты, мастер-классы и бойня: куда сходить на День России в Омске

4 июня 2024, 16:22
Фото: gorod55.ru
В среду, 12 июня, страна будет праздновать День России. Какие мероприятия готовят для омичей в эту дату? Подробности — в материале Города55.

Посещать все мероприятия можно будет бесплатно.

Программа Дня России в Омске

  • Парад национальностей

Место — Любинский проспект

Время -12:30

Участники традиционного парада будут идти от улицы Партизанской до Площади Победы. В этом году этот маршрут пройдут не только национально-культурные объединения и гости из других регионов и стран, но и студенты-иностранцы омских вузов в национальных костюмах.

  • Торжественное открытие и праздничный концерт

Место — Площадь Победы, главная сцена

Время — 13:00

  • Интерактивные площадки

Время — с 13:30 до 17:00

Место — Любинский проспект

Фото: gorod55.ru

На главной улице города будут организованы тематические локации славянских и тюркских народов, народов стран Кавказа, Ближнего и Дальнего Востока, стран Западной Европы и Балтии. На площадках омичи и туристы смогут сделать фото на память, посмотреть ярмарку народных ремесел, поучаствовать в мастер-классах и увидеть концерты.

  • Площадка семейного отдыха «Моя семья — моя Россия»

Место — сквер имени Дзержинского

Время — с 13:30 до 17:00

  • Фестиваль «Служилые люди Сибири: веками на страже границ»

Место — Омская крепость

Время — с 14:00 до 18:00

Театрализованная батальная постановка «Защита ясачного населения» развернется на территории Омской крепости. Далее для гостей проведут квест по 14 интерактивным площадкам. Это будут локации, посвященные средствам связи, средствам передвижения, медицине, полевой кухне и многому другому. Кроме того, организаторы подготовят ко Дню России мастер-классы, угостят солдатской кашей и расскажут историю дозорной службы.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Россия#Развлечения#Праздничный день#Новости#День России
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