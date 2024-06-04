Град и штормовой ветер. Омичей предупредили о скором ухудшении погодных условий

Если вы стали свидетелем ЧС или ее участником, необходимо сообщать об этом в дежурную смену регионального МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно обращаться в ЕДДС города по телефону 78-78-78.