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Град и штормовой ветер. Омичей предупредили о скором ухудшении погодных условий

4 июня 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
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Жителей Омской области предупредили о приближении плохой погоды

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что завтра, 5 июня, на территории Омской области ухудшится погода, стоит ожидать град, дождь и сильный ветер.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области, что завтра, 5 июня, в регионе ожидается ухудшение погоды. В некоторых районах возможны дожди, грозы, град, а также усиление порывов ветра до 20 м/с.

В подобных условиях велик риск возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, повреждение или обрыв линий электропередач, а также нарушение движения транспорта.

Если вы стали свидетелем ЧС или ее участником, необходимо сообщать об этом в дежурную смену регионального МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно обращаться в ЕДДС города по телефону 78-78-78.

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