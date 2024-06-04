Будет суд. Полицейские изъяли у омича 25 тысяч литров спирта для подпольной торговли

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:55
Омич обустроил подпольный цех по производству алкоголя, а также скупал контрафактный товар у теневых поставщиков. Поймали нарушителя сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции омского УМВД, рассказала в своем телеграм-канале представить МВД России Ирина Волк.
Правоохранителям удалось изъять у мужчины около 13,5 тысяч немаркированных бутылок с этикетками различных производителей, а также более 25 тысяч литров спирта. Кроме того, были найдены и другие предметы, которые стали доказательством нарушения.
Региональный следком закончил предварительное расследование, уголовное дело возбуждено по статьям 171.1 и 171.3 УК РФ и направлено в Кировский районный суд.