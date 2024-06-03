Вину не признал. Омский суд вынес приговор учителю, который избил отца школьницы

Posted 3 июня, 08:34
Published 3 июня, 08:34
Modified 3 июня, 08:34
Updated 3 июня, 08:34
Омский районный суд вынес приговор учителю физкультуры МБОУ «Магистральная СОШ». Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отцу школьницы (ч. 1 ст. 111 УК РФ).
Суд установил, что 9 января прошлого года между учителем и отцом одной из обучающихся произошел словестный конфликт, после которого педагог начал избивать родителя и причинил ему тяжкий вред здоровью.
Однако мужчина не признал вину в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде 2 лет тюремного заключения. Кроме того, коллегия удовлетворила иск потерпевшего о взыскании 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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