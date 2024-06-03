gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня, 08:34

Published 3 июня, 08:34

Modified 3 июня, 08:34

Updated 3 июня, 08:34

Иллюстрация

Вину не признал. Омский суд вынес приговор учителю, который избил отца школьницы

3 июня 2024, 08:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске суд вынес приговор учителю, который избил отца школьницы

Омский районный суд вынес приговор по делу учителя физкультуры в «Магистральная СОШ», который избил отца школьницы после словестного конфликта.

Омский районный суд вынес приговор учителю физкультуры МБОУ «Магистральная СОШ». Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отцу школьницы (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Суд установил, что 9 января прошлого года между учителем и отцом одной из обучающихся произошел словестный конфликт, после которого педагог начал избивать родителя и причинил ему тяжкий вред здоровью.

Однако мужчина не признал вину в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде 2 лет тюремного заключения. Кроме того, коллегия удовлетворила иск потерпевшего о взыскании 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В Омском областном суде прошли прения по делу учителя, который избил отца школьницы
Узнать подробнее
Омский учитель физкультуры избил отца школьницы и продолжил обучать детей
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Школа#Школьники#Избиение#Нападение#Приговор#Учитель#Новости#Избил#Приговор суда#Школы#Учителя#Учитель физкультуры
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика