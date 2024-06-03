В России планируют запретить мусульманкам носить никабы. Что об этом думают в Омске

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в середине мая высказался о запрете на ношение никабов.
«Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», — приводит слова Фадеева «Парламентская газета».
Справка. Никаб — традиционный исламский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.
Город55 узнал у духовных лидеров мусульман Омска, что они думают о подобной инициативе и насколько вопрос актуален для нашего региона.
Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Омска и Омской области Амангельды Смагулов считает, что в образовательных учреждениях никаб носить не стоит. В иных же обстоятельствах такой элемент одежды должен использоваться по желанию женщины.
«Если речь идет о школах и вузах, то это правильное решение. Но если мы говорим о ношении никаба на улице, то, с точки зрения ислама, это правильно и можно [носить никаб]. Это дело самой девушки, если она сама хочет. Вопрос о ношении никабов в образовательных учреждениях поднимался и обсуждался. Считаем, что не нужно. Потому что, если девушка приходит [в никабе], то учитель даже не будет знать, кто там сидит», — рассказал Смагулов.
Девушки в никабах на городских улицах — редкость. В селах Омской области, где ислам является главенствующей религией, подобные головные уборы тем более встретить сложно.
«В нашем регионе я, как религиозный деятель, очень редко вижу таких девушек. Практически не бывает. Это, может быть, актуально в Татарстане, Башкирии. В нашем городе на своей практике я видел двух-трех девушек в никабах. Вообще мусульманки должны покрываться в хиджаб. А никаб — на усмотрение мужа или самой девушки», — добавил Амангельды Смагулов.
Хиджаб — накидка, скрывающая тело и/или лицо, которую мусульманки надевают при выходе на улицу. В разных мусульманских странах приняты разные практики ношения хиджаба. Под словом «хиджаб» могут подразумеваться разные виды мусульманской одежды: накидка, покрывающая все тело, только лицо или только голову.
Полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман России в Сибирском федеральном округе Даулет Балтабаев также считает, что ношение никаба — исключительно выбор женщины.
«С точки зрения ислама, это институт скромности и стеснения. Исторически мусульманки России начала прошлого столетия прикрывали лица, об этом говорится во многих исторических очерках исследователей ислама в России. Но в настоящее время этот вопрос не актуален ни для Омска, ни для России в целом, но его продолжают муссировать. Никаб — это элемент исповедания веры, а исповедание веры защищено конституцией нашей страны. Такие религиозные вопросы всегда сопряжены с проблемами сохранения межрелигиозного согласия в обществе. Это цинично и вызывающе — обсуждать этот вопрос в таком формате», — поделился Даулет Балтабаев.
Никаб полностью скрывает лицо и потому вызывает вопросы в светском обществе. Однако представители духовенства считают, что никаб — это такой же элемент одежды, как и другие, более привычные вещи.
«Молодежь у нас сейчас носит зимой балаклавы, укутывается в шарфы, в больницах носят маски, в пандемию вся страна ходила в масках. Как это повлияло на рост экстремизма, терроризма и на другие „измы“? Такая законодательная инициатива цинична и ставит под угрозу авторитет страны на международном уровне, среди дружественных исламских государств. В странах Персидского залива никаб — это естественный атрибут гардероба женщины. И он никак не связан ни с какими „измами“. В то время, когда наши солдаты разных национальностей и вероисповеданий ценой своих жизней отстаивают интересы нашей страны, мусульмане в том числе, нам выдают такие вызывающие и вопиющие инициативы», — добавил Балтабаев.
Духовный лидер считает, что обсуждение вопроса ношения никабов нивелирует достижения России во внешней политике, во взаимодействиях с арабскими странами, в сохранении межконфессионального мира.
С критикой инициативы также выступил первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов. Он считает, что разговоры о запрете традиционной исламской одежды — провокация против политики государства в отношении сохранения нравственных ценностей, сохранения института семьи и брака.
«Никаб среди российских мусульманок был не массовым явлением, а скорее элитарным. Но даже при этом никаб на порядок более традиционен для России, чем мини-юбки или открытые декольте. Радетели традиционности должны бы сперва озаботиться молодежью в шортиках, причем обоих полов, а уже затем заглядывать под платки мусульманок», — рассказал Дамир Мухетдинов.
Вопрос непростой. Вряд ли ответ на него найдется в ближайшее время. Да и стоит ли заострять на нем внимание, если даже сами представители мусульманского духовенства говорят о неактуальности вопроса в России и в Омской области в частности?