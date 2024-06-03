Удалили селезенку. В Омске осудят подростка, по вине которого пострадала его девушка

Как выяснилось, молодые люди весело проводили время дома: танцевали и играли в подвижные игры. В какой-то момент во время шутливой борьбы с девушкой молодой человек потерял равновесие и упал на спину, потянув ее за собой. Девушка упала на него животом, сильно ударившись о его колено. Она почувствовала резкую и острую боль.