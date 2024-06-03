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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

иллюстрация

Удалили селезенку. В Омске осудят подростка, по вине которого пострадала его девушка

3 июня 2024, 06:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске будут судить подростка, по вине которого у его девушки удалили селезенку

В полиции уточнили, что молодые люди весело проводили время дома, когда во время шутливой борьбы юноша упал на спину, потянув девушку за собой. Она упала на него животом и ударилась о его колено. От удара у девушки произошел разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что 17-летнего подростка обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Инцидент произошел в конце прошлого 2023 года.

Как выяснилось, молодые люди весело проводили время дома: танцевали и играли в подвижные игры. В какой-то момент во время шутливой борьбы с девушкой молодой человек потерял равновесие и упал на спину, потянув ее за собой. Девушка упала на него животом, сильно ударившись о его колено. Она почувствовала резкую и острую боль.

Судмедэкспертиза показала, что у девушки закрытая травма живота. Эта травма включает в себя двухмоментный разрыв селезенки, что привело к необходимости ее удаления. Кроме того, было обнаружено внутрибрюшное кровотечение.

Помимо того, что обвиняемый полностью признал свою вину, его виновность подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, а также результатами судебно-медицинской экспертизы. Все собранные доказательства были приобщены к материалам уголовного дела, которое было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Причинение тяжкого вреда здоровью#Шутливая борьба#Травма живота#Селезенка#Раскаяние#Показания потерпевшей#Судебно-медицинская экспертиза
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