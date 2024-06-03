Удалили селезенку. В Омске осудят подростка, по вине которого пострадала его девушка

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В пресс-службе омской полиции рассказали, что 17-летнего подростка обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Инцидент произошел в конце прошлого 2023 года.
Как выяснилось, молодые люди весело проводили время дома: танцевали и играли в подвижные игры. В какой-то момент во время шутливой борьбы с девушкой молодой человек потерял равновесие и упал на спину, потянув ее за собой. Девушка упала на него животом, сильно ударившись о его колено. Она почувствовала резкую и острую боль.
Судмедэкспертиза показала, что у девушки закрытая травма живота. Эта травма включает в себя двухмоментный разрыв селезенки, что привело к необходимости ее удаления. Кроме того, было обнаружено внутрибрюшное кровотечение.
Помимо того, что обвиняемый полностью признал свою вину, его виновность подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, а также результатами судебно-медицинской экспертизы. Все собранные доказательства были приобщены к материалам уголовного дела, которое было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.