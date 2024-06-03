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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:32

иллюстрация

В Омске на 95-м году жизни скончался известный ученый Владимир Ильин

3 июня 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В субботу, 1 июня, ушел из жизни Владимир Ильин — доктор сельскохозяйственных наук, профессор и академик Российской Академии Естествознания. Прощание с усопшим пройдет в полдень 3 июня в Воскресенском военном соборе.

В субботу, 1 июня, не стало Владимира Ильина — доктора сельскохозяйственных наук, профессора и академика Российской Академии Естествознания. Прощание с ним состоится 3 июня в 12 часов дня по адресу: улица Партизанская, 16, Воскресенский военный собор.

«Это утрата для всего научного сообщества России. Искренне соболезную родным и близким Владимира Семеновича. Светлая память великому человеку!», — написал в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Дрофа.
Владимир Семенович ИльинВладимир Семенович Ильин
Владимир Семенович Ильин
Фото: Телеграм-канал Николая Дрофы

Всю свою жизнь Владимир Ильин посвятил науке о сельском хозяйстве. Главным объектом его исследований была кукуруза. Он добился потрясающих результатов в изучении этой культуры, адаптировав ее к суровому сибирскому климату.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Ильина.

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#Происшествия#Наука#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Похороны#Прощание#Память#Владимир Семенович Ильин#Кукуруза#Сельскохозяйство
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