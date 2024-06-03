В Омске на 95-м году жизни скончался известный ученый Владимир Ильин

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Published Сегодня, 08:27
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В субботу, 1 июня, не стало Владимира Ильина — доктора сельскохозяйственных наук, профессора и академика Российской Академии Естествознания. Прощание с ним состоится 3 июня в 12 часов дня по адресу: улица Партизанская, 16, Воскресенский военный собор.
«Это утрата для всего научного сообщества России. Искренне соболезную родным и близким Владимира Семеновича. Светлая память великому человеку!», — написал в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Дрофа.
Всю свою жизнь Владимир Ильин посвятил науке о сельском хозяйстве. Главным объектом его исследований была кукуруза. Он добился потрясающих результатов в изучении этой культуры, адаптировав ее к суровому сибирскому климату.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Ильина.